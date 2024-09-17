СМИ: во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на французские СМИ.

По данным агентства, французские СМИ сообщили об одобрении запуска процедуры импичмента действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

"Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - утверждается в материале. Также СМИ отмечают, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.

По данным издания, в 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой. Уточняется, что Бюро - это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента.

Напомним, 1 сентября текущего года левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона - ими представлена соответствующая резолюция о созыве парламента.

До этого мы писали, что Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Отмечалось, что политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

По данным Русской службы Би-би-си, Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать правительство.

Отметим, что левая коалиция одержала победу на выборах во Франции.