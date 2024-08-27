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Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Кризис во Франции углубляется

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласится на правительство, возглавляемое левым альянсом "Новый народный фронт" (НФП). Это заявление углубит политический кризис в стране.

НФП завоевал большинство мест на июньских выборах в законодательные органы, оттеснив центристов во главе с Макроном на второе место. Однако Макрон убежден, что получить одобрение Национальной ассамблеи и вотум доверия членов парламента левые не смогут.

Он заявил, что сейчас как никогда Франции нужна институциональная стабильность.

Люси Касте, относительно мало известная госслужащая, которую левый блок выдвинул на пост премьер-министра, призвала сторонников выйти на улицы. Она заявила, что своим отказом поддержать ее кандидатуру президент показал французам, что их голоса ничего не значат.

Она призвала к импичменту Макрона, который заявил о желании начать новые консультации о формировании правительства. Он призвал левых к сотрудничеству.

Расклад сил

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 — завоевал левый блок НФП, на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) — 140.

С тех пор во Франции действует временный кабинет, что вызывает возмущение НФП, в котором считают, что перевес в голосах дает левым основания возглавить правительство.

Эммануэль Макрон в понедельник объяснил, почему переговоры о создании правительства тянутся так долго, тем, что при новом раскладе политические процессы в стране могут оказаться блокированными и это приведет к ослаблению государства.

"Социалистическая партия, "зеленые" и коммунисты пока не предложили пути сотрудничества с другими политическими силами. Теперь это зависит от них", — заявил президент.

Крайне левое движение "Непокоренная Франция" (LFI), входящее в состав НФП, гневно отреагировало на слова Макрона. Координатор LFI Мануэль Бомпар назвал их "неприемлемым антидемократическим переворотом".

Лидер коммунистов Фабьен Руссель заявил в комментарии французской прессе, что Макрон собирается спровоцировать серьезный кризис, а лидер "зеленых" Марин Тонделье написала в сети X, что три четверти французов хотят отделаться от Макрона.

Переговоры в тупике?

Левая коалиция ранее отказалась принимать участие в каких-либо консультациях, если на них не будет обсуждаться кандидатура Люси Касте на пост премьер-министра.

Однако сейчас, когда стало понятно, что ее кандидатура не будет одобрена ни при каких раскладах, левым придется менять линию поведения.

Другие кандидатуры, обсуждаемые в политических кругах, — бывший министр внутренних дел социалист Бернар Казенев и региональный лидер республиканцев-правоцентристов Ксавье Бертран.

Лидеры правых, которые в последнее время сильно укрепили свои позиции на местах, Марин Ле Пен и Джордан Барделла после встречи с Макроном назвали НФП большой опасностью для Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154052-makron-otverg-kandidaturu-premer-ministra-ot-levyh-krizis-vo-francii-uglublyaetsya/

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