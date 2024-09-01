Процедуру импичмента Макрона потребовали запустить во Франции

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона - представлена соответствующая резолюция о созыве парламента.

Отмечается, что партия - победитель парламентских выборов во Франции. Ее лидер Матильда Пано в соцсетях сообщила о запуске процедуры импичмента, пишет DW.

"Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его отстранить", - написала она.

Сообщается, что "Неподчинившаяся Франция" приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых "Новый народный фронт" экономиста Люси Касте на пост премьера страны.

Издание отмечает, что в настоящий момент сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства нет ни у левых, ни у правых, ни у сторонников Макрона, обычно позиционирующих себя как центристы.

Напомним, на днях сообщалось, что Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Отмечалось, что политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Отметим, что левая коалиция одержала победу на выборах во Франции.