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Макрон назначил премьер-министром Франции бывшего переговорщика по брекситу Мишеля Барнье

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Мишель Барнье
Мишель Барнье. Фото: Thomas Samson/AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать правительство.

Пока неясно, сможет ли правительство Барнье заручиться доверием депутатов парламента, в котором по итогам выборов, прошедших 30 июня и 7 июля, ни одна партия не имеет абсолютного большинства.

73-летний Барнье — ветеран консервативной партии Франции «Республиканцы» (LR). Он также работал в структурах Евросоюза и более всего известен тем, что руководил переговорами об условиях выхода Великобритании из ЕС в 2016-2019 годах.

Макрону пришлось назначить премьер-министра спустя два месяца после внеочередных выборов, на которых его собственный центристский альянс потерял места в парламенте, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен и альянс левых партий не смогли получить абсолютного большинства и самостоятельно сформировать правительство.

В парламенте приближается обсуждение бюджета на 2025 год — оно должно начаться в октябре, и необходимость выхода из сложившегося после выборов тупика усилилась.

Президент Макрон рассматривал несколько кандидатур на пост премьер-министра, подыскивая человека с достаточной поддержкой, чтобы гарантировать стабильное правительство.

В заявлении канцелярии Макрона о назначении Барнье говорится, что ему поручено «сформировать объединяющее правительство, которое будет служить стране и французскому народу».

Барнье боролся за право стать кандидатом в президенты Франции от LR на выборах 2022 года, но проиграл своей сопернице Валери Пекресс, в итоге набравшей в первом туре менее 5%. Макрон был переизбран после победы над Ле Пен во втором туре.

В ходе этой кампании Барнье занял жесткую позицию в отношении иммиграции, предложив ввести трех-пятилетний мораторий на въезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, и заявив, что миграция «вышла из-под контроля».

Как отмечает Financial Times, эта позиция вызвала удивление у знавших его в Брюсселе, но может заставить партию Ле Пен отнестись к нему более благосклонно.

Ле Пен заявила, что ее «Национальное объединение» не войдет в правительство, возглавляемое Барнье.

Президент Национального объединения Жордан Барделла прокомментировал назначение Барнье в посте на сайте X: «Мы будем оценивать его речи по общей политике, его бюджетные решения и его действия на месте. Мы будем требовать, чтобы основные проблемы, стоящие перед французским народом, — покупательная способность, безопасность, иммиграция — были наконец решены, и мы оставляем за собой все политические средства, если этого не произойдет в ближайшие недели».

Французские левые тоже остались недовольны назначением Барнье.

Лидер крайне левых Жан-Люк Меленшон, входящий в левый альянс «Новый народный фронт» (ННФ), который занял первое место в голосовании, заявил: «Президент только что решил официально опровергнуть результаты выборов в законодательные органы, которые он сам же и назначил. Премьер-министр будет не из „Нового народного фронта“, который занял первое место на выборах… Таким образом, выборы были украдены у французского народа».

«Спустя 52 дня после поражения правительства на выборах Макрон продолжает считать себя автократом, — сказала леворадикальный депутат от „Непокоренной Франции“ Матильда Пано, также член ННФ. — Назначив Мишеля Барнье, президент отказывается уважать народный суверенитет и выбор, сделанный на избирательных участках».

Пано призвала граждан выходить на улицы 7 сентября в знак протеста против назначения Барнье.

«Кого мы обманываем? — написала лидер французских «зеленых» Марина Тонделье в соцсети Х. — Прежде всего, не сдавайтесь. Это именно то, чего они ждут».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157949-makron-naznachil-premer-ministrom-francii-byvshego-peregovorshchika-po-breksitu-mishelya-barne/

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