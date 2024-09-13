Китай впервые с 1978 года повысит пенсионный возраст

Китай объявил о постепенном повышении пенсионного возраста в стране: для всех мужчин - с 60 до 63 лет, для женщин в разных должностях - с 50 до 58 лет, передает NUR.KZ.

Как сообщает Financial Times, вторая по величине экономика мира сталкивается с проблемой резкого старения населения, из-за которой в стране возникла нехватка рабочих рук.

"Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило в пятницу, что страна постепенно увеличит пенсионный возраст для всех мужчин с 60 до 63 лет, для женщин, работающих на должностях "белых воротничков", - с 55 до 58 лет, а для женщин, работающих на рабочих местах, - с 50 до 55 лет.

Меры были одобрены постоянным комитетом китайского парламента. Они вступят в силу в январе и будут вводиться поэтапно в течение 15 лет в соответствии с принципом "небольших пошаговых корректировок", - сообщается в публикации.

В 2023 году численность населения страны сократилась второй год подряд и составила 1,4 млрд человек, поскольку число смертей превысило число рождающихся на 2 млн, отмечает издание.

Также авторы сообщают, что Чжан Цзинь, директор Научно-исследовательского института здравоохранения и группы по уходу за пожилыми людьми Китая, заявил, что этот шаг принесет пользу экономике. По его словам, в период с 2023 по 2035 год в стране ежегодно пенсионного возраста будут достигать более 20 млн человек.

Однако многие молодые люди выразили недовольство таким решением, пишут авторы. Смысл высказываний молодежи в том, что теперь им придется работать дольше.

Напомним, мы писали о мнениях экономистов, что Китай может столкнуться с дефляцией на фоне ослабления экономики и снижения объема производства в местных компаниях.

В начале года эксперты заявили, что год Дракона не поможет Китаю преодолеть демографический кризис, хотя именно в этот год исторически рождается больше всего детей, поскольку многие родители считают, что ребенка, рожденного под таким знаком, ждет благополучная и счастливая жизнь. Однако заявляется, что даже это не поможет Китаю справиться с демографическим кризисом, поскольку стремительное старение населения и последствия пандемии COVID-19 привели к очередному сокращению численности населения страны.

А осенью прошлого года сообщалось, что акушерские отделения закрываются в больницах по всему Китаю. По официальной версии, данные события никак не связаны со спадом рождаемости, но общественность считает, что причина именно в нем.