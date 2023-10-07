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Власти Китая отрицают связь закрытия роддомов со спадом рождаемости

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Рука младенца
Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

Акушерские отделения закрываются в больницах по всему Китаю. По официальной версии, данные события никак не связаны со спадом рождаемости, но общественность считает, что причина именно в нем, передает The Guardian.

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Сообщается, что несколько больниц в провинции Чжэцзян закрыли акушерские отделения, то же самое произошло с больницами в Цзянсу и Гуандуне.

Уровень рождаемости в Китае упал до рекордно низкого уровня в 2022 году: всего 9,56 млн рождений, что почти на 10% меньше, чем в 2021 году. Это означало, что население сократилось впервые с 1961 года, года массового голода в Китае. Спад подпитывает демографический кризис в Китае, поскольку старение и сокращение населения угрожают подорвать рост ВВП страны.

В этом году Индия официально обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной в мире.

Лидеры Китая прекрасно осознают проблемы, вызванные старением населения, и чиновники приняли ряд мер, чтобы попытаться повысить рождаемость. Политика "Одна семья — один ребенок" была отменена в 2016 году, и теперь семьям разрешено иметь до трех детей.

Недавнее закрытие больниц официально не было связано с падением рождаемости. Медицинский центр в провинции Гуанси заявил, что прекратит принимать роды в отделении акушерства и гинекологии из-за того, что им не хватает персонала, чтобы принимать пациенток со "сложными" беременностями. Женщинам рекомендовали обратиться в узкоспециализированные медучреждения.

В целом, официальной причиной закрытия отделений называют не "дефицит беременностей", а дефицит медицинских кадров. После пандемии многие медработники решили уйти из сферы из-за того, что работа стала сопровождаться повышенным риском для здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2039864-vlasti-kitaya-otritsayut-svyaz-zakrytiya-roddomov-so-spadom-rozhdaemosti/

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