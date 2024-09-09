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Экономисты заявили, что Китай может столкнуться с дефляцией

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Китайский юань
Китайский юань. Иллюстративное фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Экономисты опасаются, что Китай может столкнуться с дефляцией на фоне ослабления экономики и снижения объема производства в местных компаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Цены на продукцию китайских производителей резко снизились в августе на фоне растущих опасений по поводу укоренения дефляционных процессов во второй по величине экономике мира.

Производители промышленной продукции столкнулись с падением цен на 1,8% в годовом исчислении, что стало самым значительным снижением за последние четыре месяца. Больше всего пострадал сектор производства стали.

В то же время индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,6% в годовом исчислении, что оказалось чуть ниже прогнозируемых 0,7%.

Скрытая дефляция стала главной проблемой для многих китайских предприятий. На прошлой неделе бывший глава центрального банка И Ган предупредил, что Китаю необходима проактивная фискальная политика, а также адаптивные денежно-кредитные меры для поддержки спроса.

Экономисты обеспокоены, что в случае укрепления дефляционных тенденций, инвестиции могут сократиться, так как местные власти, потребители и компании будут сосредоточены на погашении кредитов.

Спад на рынке недвижимости в Китае, продолжающийся уже третий год, привел к снижению внутреннего спроса, в то время как острая конкуренция в производственном секторе способствует снижению цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159029-ekonomisty-zayavili-chto-kitay-mozhet-stolknutsya-s-deflyaciey/

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