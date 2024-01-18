Повлияет ли год Дракона на всплеск рождаемости в Китае, рассказали эксперты

Эксперты заявили, что год Дракона не поможет Китаю преодолеть демографический кризис, хотя именно в этот год исторически рождается больше всего детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Год Дракона исторически предвещает всплеск рождаемости в Китае и в других странах Восточной Азии, поскольку многие родители считают, что ребенка, рожденного под таким знаком, ждет благополучная и счастливая жизнь. Каждые 12 лет, в год Дракона, в Китае наблюдается значительный скачок рождаемости.

Однако эксперты заявили, что даже это не поможет Китаю справиться с демографическим кризисом, поскольку стремительное старение населения и последствия пандемии COVID-19 привели к очередному сокращению численности населения страны.

Согласно новым официальным данным, в прошлом году смертность в Китае превысила рождаемость на 2 млн человек. В стране зарегистрировано 11 млн смертей против 9 млн рождений. В результате чего население страны составило 1,4 млрд человек.

"Убыль населения не просто увеличивается. Снижение более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом", — сказал Ван Фэн, эксперт по китайской демографии в Калифорнийском университете в Ирвайне.

Уровень смертности в стране также ускоряется, достигнув в 2023 году показателя 7,87 на 1000 человек, что является самым высоким уровнем с начала 1970-х годов. Считается, что число погибших увеличилось из-за ослабления карантинных ограничений в конце 2022 года. При этом власти пока так и не опубликовали полные данные о смертности от COVID-19.

Экономисты отмечают, что 2024 год может стать решающим для Китая. У страны есть шанс стимулировать факторы роста, которые способствовали ее развитию на протяжении последних четырех десятилетий, но для этого Китаю нужно не только повысить рождаемость, но и справиться с кризисом на рынке недвижимости и преодолеть последствия пандемии COVID-19.