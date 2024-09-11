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Эзотерика

Космический корабль "Союз МС-26" стартовал с Байконура

Опубликовано:

Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а". Кадр из видео: youtube.com/@tvroscosmos

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель"Союз-2.1а" с пилотируемым транспортным кораблем "Союз МС-26", передает NUR.KZ со ссылкой на Роскосмос.

Как сообщается в Telegram-канале "Роскосмоса", космический корабль "Союз" взлетел с площадки Байконура в 21:23 по времени Астаны.

В экипаж корабля входят участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Отмечается, что выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Теперь, по данным ведомства, ожидается стыковка к модулю "Рассвет" в 22:33 (00:33 по времени Астаны).

Как сообщается на официальном сайте Роскосмоса, в ходе 72-й длительной экспедиции на МКС длительностью 202 суток намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", проведение научно-прикладных исследований.

Напомним, еще в мае прошлого года в МЦРИАП сообщили, что Казахстан сдает Байконур в аренду за 115 млн долларов - Россия арендовала его более, чем на 50 лет.

В сентябре в ведомстве рассказали, будет ли пересмотрена стоимость аренды казахстанского Байконура для России, которая была зафиксирована в договоре еще 30 лет назад.

В ноябре прошлого года на встрече с Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил о желании России расширить сотрудничество на космодроме Байконур. Тогда росйиский президент указал на то, что имеет ввиду не увеличение количества пусков с космодрома, а налаживание кооперации по производству космической техники, космических аппаратов.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЦЭНКИ, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160324-kosmicheskiy-korabl-soyuz-ms-26-startoval-s-baykonura/

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