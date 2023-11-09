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30 лет независимости Казахстана

Путин о Байконуре: Хотелось бы расширение сотрудничества

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Ракета взлетает с космодрома Байконур
Космодром Байконур. Архивное фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым заявил о желании России расширить сотрудничество на космодроме Байконур, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур. Но здесь, конечно, что мы говорили и очень бы хотелось, чтобы коллеги это подхватили, перейти к расширению сотрудничества.

Дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов. Над этим нужно думать и над этим нужно обязательно поработать с двух сторон", – заявил президент России.

Напомним, еще в мае в МЦРИАП сообщили, что Казахстан сдает Байконур в аренду за 115 млн долларов – Россия арендовала его более, чем на 50 лет.

В сентябре в ведомстве рассказали, будет ли пересмотрена стоимость аренды казахстанского Байконура для России, которая была зафиксирована в договоре еще 30 лет назад.

Между тем в школах Байконура появятся история Казахстана, казахский язык и литература. Нововведение коснется также учебных заведений, работающих по российским стандартам.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЦЭНКИ, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044998-putin-o-baykonure-hotelos-by-rasshirenie-sotrudnichestva/

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