"Цена в долларах": пересмотрят ли сумму аренды Байконура, ответили в МЦРИАП

Пересмотрят ли сумму за аренду казахстанского Байконура для России, которая была зафиксирована в договоре еще 30 лет назад, в кулуарах мажилиса рассказал вице-министр МЦРИАП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Довольно сложно это с чем-то сравнивать, потому что это уникальный прецедент – когда арендует кто-то у кого-то космодром, такого не существует. Не с чем сравнить, чтобы сказать, насколько справедлива цена.

Во-вторых, цена предусмотрена в соглашении в долларах, поэтому идет у нас если (прим. авт. – расчет) в национальной валюте, то эквивалентно курсу действующему.

Это тоже своего рода индексация, потому что на момент, когда заключался в 1994 году (прим.авт. – договор) курс доллара был эквивалентен одной сумме, а сейчас это другая сумма. В какой-то степени, я считаю, это компенсирует индексацию", – заявил вице-министра МЦРИАП Малик Олжабеков.

Он добавил, что пересматривать сумму аренды Байконура не планируют.

Напомним, ранее в МЦРИАП сообщили, что Казахстан сдает Байконур в аренду за 115 млн долларов – Россия арендовала его более, чем на 50 лет.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЦЭНКИ, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.