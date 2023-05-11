Казахстан сдает Байконур в аренду за 115 млн долларов, сообщили в Минцифры

Космодром "Байконур". Архивное фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

В МЦРИАП в кулуарах сената рассказали о стоимости аренды космодрома Байконур – Казахстан сдает его России за 115 млн долларов. Сумма остается неизменной с 1994 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр Малик Олжабеков заявил, что космодром Байконур – это наследие советского времени, поэтому технически с него возможен старт только конкретных ракет-носителей. Таким образом, России космодром был отдан в аренду более, чем на 50 лет.

"Альтернативы использования других ракет-носителей с этих стартовых комплексов нет, чисто технически.

Сам по себе договор заключен в 1994 году и несколько раз продлевался, сейчас продлен до 2050 года. При этом мы не просто продлеваем и выступаем в качестве арендатора. Мы ведем активную работу по вовлечению в саму деятельность космодрома.

Мы начали мониторить экологическое состояние запусков, начали проводить работы, связанные с подготовкой к пуску. Сейчас идет реализация проектов, которые предусматривают вовлечение Казахстана в пусковую деятельность. Наши специалисты привлекались к осуществлению подготовки к пуску, технических мероприятий", – заявил спикер.

При этом, по словам Олжабекова, стоимость аренды космодрома не повышалась с 1994 года.

"Стоимость на сегодня составляет 115 миллионов долларов в год. Соответственно, если говорить про инфляцию, оплата у нас идет в долларах, либо даже если в нацвалюте, то по текущему курсу.

Поэтому в тенге цена значительно выросла с 1994 года. 115 миллионов долларов в 1994 году и в текущем году – разная сумма", – заявил вице-министр.

Напомним, в апреле прошлого года глава МЦРИАП Багдат Мусин высказался о возможности срывов космических программ из-за конфликта между Россией и Украиной. По его словам, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что планы корпорации не изменились.

В августе того же года состоялась встреча представителей Казахстана и России в Байконуре. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов. Также в ходе встречи Багдат Мусин с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил ввести изменения в процедуру регистрации туристов в Байконуре.

Между тем в начале февраля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель "Протон-М", которая должна была вывести на орбиту геостационарный гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЦЭНКИ, строительство космодрома Байконур началось в мае 1995 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020104-kazahstan-sdaet-baykonur-v-arendu-za-115-mln-dollarov-soobschili-v-mintsifry/