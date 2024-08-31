Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после потери F-16

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причина увольнения не называется, но отставка произошла всего через день после того, как Киев признал потерю одного из американских истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.

Указ об увольнении Олещука опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в нем не сообщается. Зеленский также опубликовал видеообращение по этому поводу.

«Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», — сказал президент Украины.

Генштабе ВСУ , что временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Олещук прокомментировал отставку в своем телеграм-канале. Как и Зеленский, он не стал касаться причин увольнения, а только процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук.

В четверг стало известно, что 26 августа во время массированной российской ракетной атаки по Украине Воздушные силы потеряли один из истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.

О причинах катастрофы украинские военные не сообщали. Идет расследование. В пятницу американская телекомпания СNN со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщила, что к расследованию крушения привлекут международных экспертов.

По данным украинского источника Би-би-си, военные исключают возможность того, что самолет был сбит российскими военными, как и версию об ошибке пилота.

Некоторые СМИ и украинские политики сообщали, что истребитель мог стать жертвой «дружественного огня», то есть был случайно поражен средствами ПВО, но эта версия также пока не получила весомых подтверждений.

Олещук перед отставкой заявил, что «все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе». «Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин», — писал он в телеграме.

Олещук также критиковал депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, выдвинувшую версию о том, что F-16 мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot.

В результате катастрофы погиб Алексей Месь (позывной Moonfish) — один из самых опытных украинских пилотов, прошедших обучение полетам на F-16. Вместе с украинским пилотом Андреем Пильщиковым он был главным лицом кампании за предоставление ВСУ F-16 (Пильщиков погиб год назад).

Потеря F-16 вместе с одним из лучших украинских пилотов стала серьезным ударом для Киева спустя несколько недель после того, как он начал получать истребители американского производства, пишет издание Wall Street Journal, накануне первое сообщившее о катастрофе.

Катастрофа стала для Украины «ударом под дых», ведь она потеряла не только звездного летчика, но и один из немногих F-16, которые у нее был (точное количество неизвестно), пока она ждет дальнейших поставок от западных союзников, комментирует отставку Олещука газета Washington Post.

По мнению издания, этот эпизод может поставить под сомнение способность украинских военных использовать целый ряд сложного оружия в сложных боевых условиях. У украинских пилотов было гораздо меньше времени на обучение управлению самолетами, чем у западных пилотов, чьи страны предоставили самолеты, пишет WP.

26 августа Украина отражала одну из самых масштабных комбинированных атак России.

Олещук командовал Воздушными силами ВСУ с августа 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Дроздова.

Заявление Зеленского о его отставке прозвучало вскоре после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в Пентагоне в пятницу. Остин похвалил действия Украины по защите от российского вторжения, пообещав, что Соединенные Штаты «не откажутся» от своей поддержки Киева.