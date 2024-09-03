Шесть человек погибли в результате теракта в столице Афганистана
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В Кабуле в результате взрыва погибли шесть человек, 13 получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на NDTV. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.
Как сообщает издание, теракт произошел в южном районе Кабула - Кала-и-Бахтияр. По информации местной полиции, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.
В результате взрыва погибли шесть человек, среди которых была женщина. Остальные 13 пострадавших доставлены в больницу. Ведется расследование.
Отмечается также, что пока никто из действующих в Афганистане вооруженных групп не взял на себя ответственность за произошедшее.
Напомним, в начале прошлого года около здания Министерства иностранных дел в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали люди, погибли десятки человек, а бомбу пытался пронести внутрь здания министерства террорист-смертник.
Как пишет BBC, ссылаясь на данные полиции, жертвами взрыва стали пять мирных жителей. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В конце сентября 2022 года десятки человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула, почти 30 человек при этом получили ранения.
В начале сентября 2022 года взрыв прогремел у посольства России в афганской столице. Тогда ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ. При взрыве погибли два сотрудника российского посольства.
В середине августа 2022 года взрыв произошел в кабульской мечети во время намаза. Погибли свыше 20 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156412-shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-terakta-v-stolice-afganistana/