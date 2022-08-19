Число жертв при взрыве в мечети Кабула достигло 21

Взрыв в мечети Кабула. Кадр из видео: twitter.com/WaliKhan_TK

Количество погибших результате взрыва, произошедшего 17 августа в одной из мечетей Кабула, выросло до 21 человека, еще 33 получили различные травмы, передает Tolo News.

"По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате взрыва в мечети", – пишет издание со ссылкой на управление безопасности Кабула.

Пресс-секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран сообщил, что взрывное устройство сработало в мечети Садык Акбар в квартале Хайр-Хана во время совершения вечернего намаза.

В результате взрыва также погиб имам мечети Амир Мохаммад Кабули.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, в среду, 17 августа, в столице Афганистана в одной из мечетей прогремел взрыв во время вечернего намаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983916-chislo-zhertv-pri-vzryve-v-mecheti-kabula-dostiglo-21/