Десятки человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула

Люди на месте взрыва. Фото: twitter.com/syed2000

В столице Афганистана в одном из образовательных учреждений произошел взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 27 получили ранения.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя полиции Кабула Халида Задрана, взрыв произошел в образовательном центре Kaaj, где студенты сдавали вступительный экзамен в университет в пятницу утром в 7:30 по местному времени (9:00 по Астане).

На место происшествия прибыли спасательные службы и силы безопасности.

В полиции Кабула сообщили, что по меньшей мере 19 человек погибли и 27 получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в образовательном центре.

РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera пишет, что, по неподтвержденным данным, число жертв составляет 32, ранены 40 человек.

Напомним, в августе в Кабуле в результате взрыва в одной из мечетей погиб 21 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990432-desyatki-chelovek-pogibli-pri-vzryve-v-obrazovatelnom-tsentre-kabula/