В еще одной стране выявили случай заражения оспой обезьян
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В Таиланде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян - Mpox. Случай стал первым в Азии и вторым вне Африки, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
Диагноз был подтвержден у 66-летнего европейца, который прибыл в Бангкок из неназванной африканской страны 14 августа.
Симптомы проявились на следующий день, его немедленно отправили в больницу. Там же подтвердилось, что он заразился штаммом Clade 1b. Отмечается, что минимум 450 человек умерли от Mpox или оспы обезьян в результате вспышки, начавшейся в прошлом году в Конго.
Недавно штамм выявили у мужчины в Швеции. Он путешествовал по Африке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152401-virus-ospy-obezyan-vyyavili-u-muzhchiny-v-tailande/