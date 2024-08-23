В еще одной стране выявили случай заражения оспой обезьян

В Таиланде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян - Mpox. Случай стал первым в Азии и вторым вне Африки, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Диагноз был подтвержден у 66-летнего европейца, который прибыл в Бангкок из неназванной африканской страны 14 августа.

Симптомы проявились на следующий день, его немедленно отправили в больницу. Там же подтвердилось, что он заразился штаммом Clade 1b. Отмечается, что минимум 450 человек умерли от Mpox или оспы обезьян в результате вспышки, начавшейся в прошлом году в Конго.

Недавно штамм выявили у мужчины в Швеции. Он путешествовал по Африке.