Блинкен сообщил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
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Израиль согласился вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с движением ХАМАС. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, как передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Как сообщает зарубежное издание, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на сообщения о комментариях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль согласился на вывод войск ЦАХАЛ из Газы.
Энтони Блинкен, общаясь с журналистами в Катаре, сообщил, что пункт о выводе подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) содержится в соглашении о прекращении огня в секторе Газа между израильской стороной и ХАМАС.
"Соглашение очень четко определяет даты и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал он.
Сообщается, что Блинкен и другие официальные лица США отказались вдаваться в подробности предложения, выдвинутого США на прошлой неделе. Однако соглашение о прекращении огня структурировано в три этапа и в конечном итоге будет включать полный вывод армии Израиля из Газы.
Неделей ранее сообщалось, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, возобновились в Дохе. Переговоры - попытка не допустить кровавого обострения конфликта на Ближнем Востоке после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Также ранее Иран отверг призывы Запада отказаться от угрозы нанести ответный удар по Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иранские власти косвенно дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может успех на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
В понедельник, как сообщала Русская служба BBC, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС не срывать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для заключения перемирия в Газе и освобождения заложников.
Ранее посредники и американские чиновники выражали осторожный оптимизм в отношении скорого и главное, успешного завершения переговоров. Однако судя по сообщениям прессы, до него еще неблизко: ХАМАС и Израиль не готовы на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151436-blinken-soobshchil-o-soglasii-izrailya-vyvesti-voyska-iz-sektora-gaza/