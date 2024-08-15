Переговоры о перемирии в Газе. ХАМАС не приехал, посредники надеются избежать большой войны

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, возобновились в Дохе. Переговоры — попытка не допустить кровавого обострения конфликта на Ближнем Востоке после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

От переговоров зависит многое: ранее иранские власти дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может их успешный итог, в чем, однако, уверены немногие.

Представители ХАМАС в переговорах не участвуют. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в неспособности достичь соглашения, но в преддверии встречи в четверг обе стороны не исключали возможности договориться.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани в среду заявили, что «ни одна из сторон в регионе не должна предпринимать действий, которые подорвут усилия по достижению соглашения». Это заявление рассматривается аналитиками как завуалированное предупреждение не только Израилю и ХАМАС, но и Ирану.

Израильская делегация включает глав разведки «Моссад» и службы внутренней безопасности «Шин Бет». Во встрече в Дохе, по информации Reuters, также принимает участие директор ЦРУ Уильям Бернс.

В среду в Бейруте прибывший в страну посланник США Амос Хохштейн заявил на пресс-конференции, что он и спикер парламента Ливана Набих Берри согласились с тем, что «больше нельзя терять время, и ни одна сторона не может оправдать дальнейшую задержку».

Берри — союзник ливанского движения «Хезболла», которое почти ежедневно обстреливает израильские позиции на севере страны, демонстрируя таким образом свою поддержку ХАМАС.

Хохштейн сказал, что соглашение в Газе «также поможет дипломатическому урегулированию здесь, в Ливане, и это предотвратит начало более масштабной войны».

Он добавил: «Мы должны воспользоваться этим окном для дипломатических действий и дипломатических решений. Это время настало».

Требования ХАМАС

Представители ХАМАС не участвовали в переговорах в четверг. Однако, как сообщил Reuters чиновник, осведомленный о ходе переговоров, посредники планировали провести консультации с переговорной командой ХАМАС, базирующейся в Дохе, после встречи.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил в четверг агентству Reuters, что группа готова участвовать в переговорном процессе, и призвал посредников обеспечить приверженность Израиля предложению, с которым ХАМАС согласился в начале июля и которое, по его словам, положит конец войне и потребует полного вывода израильских войск из Газы.

Официальный представитель ХАМАС заявил, что группировка «продолжает консультации с посредниками». В заявлении на своем официальном телеграм-канале ХАМАС сообщил, что хочет продолжить переговоры на основе предложений президента США Джо Байдена о прекращении огня 31 мая, рамочной программы, предложенной Катаром и Египтом 6 мая, и резолюции Совета Безопасности ООН №2735.

Предложение от 6 мая, с которым ранее согласился ХАМАС, но которое отверг Израиль, предусматривает освобождение заложников в Газе в обмен на неопределенное количество палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. ХАМАС в частности добивается освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути, с 2002 года отбывающего несколько пожизненных сроков за теракты и убийства израильтян.

«Мы сообщили посредникам, что […] любая встреча должна быть основана на обсуждении механизмов реализации [соглашения] и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом. В противном случае ХАМАС не видит причин для участия», — сказал член политбюро ХАМАС Усама Хамдан агентству Associated Press.

В заявлении ХАМАС, опубликованном в воскресенье, говорится, что «посредники должны принудить оккупанта к выполнению предложения от 6 мая, а не продолжать дальнейшие раунды переговоров или новые предложения, которые обеспечат прикрытие агрессии оккупации и дадут ей больше времени для продолжения геноцида против нашего народа».

В преддверии переговоров в четверг ХАМАС, который отвергает любое вмешательство США или Израиля в формировании правительственных институтов в Газе по окончании войны, заявил посредникам, что если Израиль сделает «серьезное» предложение, соответствующее предыдущим предложениям ХАМАС, то группировка продолжит участие в переговорах.

ХАМАС настаивает на выполнении основных положений, с которыми группировка вышла на переговоры, а именно: вывод израильских войск из основных городов Газы, возвращение жителей северной части Газы без проверки личности и освобождение определенных палестинских заключенных.

В заявлении, которое ХАМАС выпустил в среду совместно с некоторыми более мелкими фракциями, группировка подтвердила оставшиеся требования, которые фракции хотели бы выполнить в рамках соглашения о прекращении огня.

Группировка заявила, что на переговорах «должны быть рассмотрены механизмы реализации того, что было согласовано в рамочном соглашении, представленном посредниками, что позволит достичь всеобъемлющего прекращения огня, полного вывода израильских войск, снятия блокады, открытия контрольно-пропускных пунктов и восстановления Газы, а также достижения серьезного соглашения по заложникам и заключенным».

ХАМАС считает, что Нетаньяху собирается навязать дополнительные условия, усложняющие любую потенциальную сделку, поэтому и призвал посредников представить план по реализации так называемого предложения Байдена, а не начинать новые переговоры с чистого листа.

Нетаньяху в заявлении, опубликованном его офисом во вторник, отрицает выдвижение новых требований на переговорах с ХАМАС, называя их «необходимыми уточнениями».

Наблюдатели назвали позицию ХАМАСа в отношении предстоящего раунда переговоров «нарочито загадочной», хотя источники западных СМИ подтверждают, что ХАМАС примет участие переговорах с египетскими и катарскими посредниками.

Делегации ХАМАС обычно не присутствуют на переговорах о прекращении огня, но они привыкли появляться на месте встречи, обмениваясь сообщениями через Египет и Катар.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уже не раз срывались по разным причинам.

В последний раз переговоры застопорились после убийства 31 июля политического лидера ХАМАС и участника переговоров о перемирии Исмаила Хании во время визита в Тегеран. За несколько часов до этого в Ливане был убит высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

Эти убийства вызвали резкий рост опасений по поводу более масштабного конфликта.

Иран и его союзники в регионе обвинили Израиль в убийстве Хании и поклялись отомстить. Израиль не взял на себя ответственность за нападение.

Тем не менее Иран косвенно дал понять, что успех на переговорах в Дохе может убедить его отказаться от возмездия.

В то же время, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в иранских службах безопасности, Иран вместе с союзниками, в первую очередь «Хезболлой», готов нанести прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или в Тегеране почувствуют, что Израиль намеренно затягивает переговоры.

Поведение ХАМАС дает основания думать, что группировка без оптимизма смотрит на будущее переговорного процесса, и, по мнению наблюдателей, это стало очевидным, когда она опубликовала свое заявление за несколько дней до даты переговоров. Это было сделано с целью дать посредникам время, чтобы принять решение о том, что будет на столе переговоров к назначенной дате.

Израильтяне считают, что позиция ХАМАС — это попытка оказать давление на посредников и Израиль, чтобы заставить их отказаться от недавних требований, при этом сама группировка отказывается идти на какие-либо дополнительные уступки.

Расстрел заложников?

В понедельник военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило, что двое его охранников застрелили одного израильского заложника-мужчину, удерживаемого в Газе, и тяжело ранили двух женщин-заложниц.

Пресс-секретарь «Бригад Аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что это два отдельных эпизода, и что они пытаются спасти жизни раненых. По его словам, ХАМАС сформировал специальный комитет для расследования этих случаев, но ответственность за инцидент Абу Убайда возложил на Израиль и «массовые убийства» палестинцев в Газе.

Это первый случай, когда ХАМАС заявляет, что его охранники убили заложников за время войны в Газе — ранее потери среди заложников группировка списывала на израильские авиаудары.

Израильские военные ответили, что не могут подтвердить или опровергнуть заявление ХАМАС. В прошлом Израиль отвергал заявления о гибели заложников как часть психологической войны ХАМАС.

Считается, что 111 заложников, похищенных ХАМАС, остаются в Газе, включая тела 39 человек, которые, по мнению израильских военных, мертвы.

Некоторые наблюдатели в беседе с Би-би-си назвали заявления ХАМАС об убийстве заложника и ответ на приглашение к переговорам о прекращении огня частью тактики группировки по управлению переговорным процессом, очевидно, претерпевшей изменения после того, как Яхья Синвар возглавил политическое бюро движения, сменив убитого в Тегеране Исмаила Ханию.