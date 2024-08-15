СМИ: ХАМАС не будет присутствовать на переговорах по Газе
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Представители палестинского движения ХАМАС не будут присутствовать на переговорах по сектору Газа - они состоятся 15 августа в Катаре, сообщили в СМИ.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.
Также говорится, что посредники проведут брифинг для движения ХАМАС после их окончания.
Ряд стран ранее призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры Египта, Катара и США заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
Ранее "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что израильская делегация будет присутствовать на переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант раскритиковали друг друга по поводу зашедших в тупик переговоров о прекращении огня, которое должно освободить заложников, удерживаемых в Газе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149125-smi-hamas-ne-budet-prisutstvovat-na-peregovorah-po-gaze/