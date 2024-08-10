Израиль нанес удар по "командному центру ХАМАС" в здании школы в Газе; сообщается о десятках убитых

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара с воздуха по штабу ХАМАС, расположенному в здании школы в Газе. По информации властей Газы, под удар попали временно размещенные там гражданские лица, покинувшие свои дома из-за войны, счет погибших идет на десятки.

Как говорится в сообщении военных, ВВС Израиля нанесли «точечный удар по командно-контрольному центру ХАМАС», расположенному в здании школы Аль-Табаин, которое находится рядом с мечетью в Дарадж-Туффе в Газе.

Со ссылкой на данные разведки ЦАХАЛ сообщил, что этот командно-контрольный центр «служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, оттуда планировались и осуществлялись различные атаки на силы ЦАХАЛ и Государство Израиль».

Как утверждает в свою очередь управление гражданской обороны Газы (как и все органы власти в анклаве, оно подконтрольно ХАМАС), в результате удара по району Дарадж погибли по меньшей мере 90 человек, десятки получили ранения. Би-би-си не может независимо подтвердить эти данные.

«Число погибших составляет от 90 до 100 человек, есть еще десятки раненых, — сообщил AFP представитель управления гражданской обороны Газы Махмуд Бассал. — Три израильские ракеты попали в школу, в которой находились перемещенные палестинцы».

По заявлению израильских военных, перед нанесением удара были приняты «многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию».

Как говорится в заявлении медиа-офиса ХАМАС, которое цитирует агентство Reuters, удар был нанесен, когда люди, укрывавшиеся в школе, совершали предрассветную молитву, что привело к многочисленным жертвам.

«На данный момент известно о более чем 93 погибших, среди которых 11 детей и шесть женщин. Есть неопознанные останки», — сказал Махмуд Бассал на телевизионной пресс-конференции. По его утверждению, в комплексе укрывалось около 6000 человек.

Медики пока не смогли добраться до всех тел, говорится в заявлении.

В свою очередь служба скорой помощи подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы сообщила агентству AP, что в результате израильского удара погибли 60 человек и 47 получили ранения.

В комплексе Аль-Табаин разместились более 1000 человек: недавно туда прибыли десятки перемещенных лиц из города Бейт-Ханун, после того как израильская армия приказала жителям покинуть свои дома.

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Надав Шошани, около 20 боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» действовали из школы в Газе, по которой в субботу нанесли удар израильские ВВС.

«Комплекс и мечеть на его территории, по которой был нанесен удар, служили активным военным объектом ХАМАС и "Исламского джихада"», - написал Шошани в соцсети X.

Он добавил, что данные о жертвах, которые приводит медиа-офис ХАМАС, «не соответствуют информации, которой располагает ЦАХАЛ, данным об использованных боеприпасах и высокой точности удара».

В последние недели обстрелы школ стали рутинной операцией для ЦАХАЛ в рамках усилий «по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС».

С начала июля, по неофициальным данным, под ударом оказались более десятка учебных учреждений. На этой неделе Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по «центрам командования и управления» ХАМАС в двух школах города Газа.

Ранее Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в размещении своей военной инфраструктуры в районах плотной застройки или в местах большого скопления людей, используя их в качестве живого щита. ХАМАС и его союзники отрицают эти обвинения.

Пока неясно, повлияет ли этот инцидент на усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которые были приостановлены после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

Комментируя субботний удар по Дарадж-Туффе, Египет заявил, что «преднамеренное убийство» Израилем безоружных палестинцев свидетельствует об отсутствии у него политической воли к прекращению войны в Газе.

ХАМАС в свою очередь назвал случившееся «ужасным преступлением» и «опасной эскалацией».

Вечером в пятницу ЦАХАЛ сообщил об уничтожении старшего командира ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа в результате авиаудара в районе Сидона в Ливане. По данным израильских военных, аль-Хаджа отвечал за организацию терактов и обстрелы Израиля с территории Ливана.

Накануне власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года. Призыв к возобновлению переговоров прозвучал в качестве попытки снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Власти Ирана и ливанская «Хезболла» обещали возмездие Израилю, который свою причастность к смерти Хании не признавал.

Сторонам было предложено встретиться 15 августа на нейтральной территории — в Катаре или Египте. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласилась отправить делегацию на эти переговоры.