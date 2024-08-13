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Война в Газе и судьба заложников. Премьер Нетаньяху и министр обороны Галлант поспорили о целях израильской кампании

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Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант. Фото: Anadolu/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант раскритиковали друг друга по поводу зашедших в тупик переговоров о прекращении огня, которое должно освободить заложников, удерживаемых в Газе.

Галлант назвал бессмысленной цель Нетаньяху о полной победе над ХАМАС, а Нетаньяху в ответ обвинил министра обороны в антиизраильской риторике.

Обмен выпадами произошел на фоне растущего беспокойства о возможной эскалации ситуации в регионе: в Израиле ожидают ответных действий Ирана и "Хезболлы" после недавних убийств политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте, а США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

"Причина, по которой переговоры об освобождении заложников застопорились, отчасти кроется в Израиле", — процитировали израильские СМИ заявление Галланта на закрытом брифинге для парламентского комитета в понедельник.

Галлант обсуждал стоящий перед Израилем выбор между соглашением о прекращении огня, которое могло бы положить конец конфликтам на севере страны с "Хезболлой" и в Газе, и эскалацией войны.

"Я и все оборонное ведомство поддерживаем первый вариант", — сказал он, назвав "бессмыслицей" цель войны, которую преследует Нетаньяху — полную победу над ХАМАС в Газе.

Через несколько часов после того, как слова Галланта просочились в СМИ, Нетаньяху выступил с ответным заявлением, опубликованным его канцелярией, в котором обвинил Галланта в том, что он поставил под угрозу соглашение об освобождении заложников.

"Когда Галлант выступает с антиизраильской риторикой, он вредит шансам на достижение сделки", — сказал Нетаньяху, добавив, что глава ХАМАС Яхья Синвар — "единственный, кто был и остается препятствием на пути к сделке".

Нетаньяху повторил, что целью войны для Израиля остается "полная победа", уничтожение ХАМАС и освобождение оставшихся заложников, захваченных боевиками в ходе рейда 7 октября прошлого года.

"Это четкое указание премьер-министра Нетаньяху и кабинета безопасности, и оно обязывает всех — включая Галланта", — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

"Во время брифинга по вопросам безопасности, который я провел сегодня в Комитете по иностранным делам и обороне, — говорится в ответном заявлении Галланта, — я подчеркнул, что намерен достичь целей войны и продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован и заложники не будут возвращены".

Он также осудил "непрекращающиеся утечки" с начала войны, включая и ту, что произошла в понедельник.

Галлант, член партии "Ликуд" Нетаньяху, и раньше конфликтовал с премьер-министром.

В прошлом году он призвал правительство Нетаньяху приостановить реализацию предложения реорганизации израильской судебной системы после того, как оно вызвало массовые протесты.

В мае Галлант заявил, что отсутствие послевоенного плана управления Газой может вынудить Израиль оккупировать анклав на перманентной основе, что будет стоит "крови и множества жертв без всякой цели".

Как сообщил агентству AFP израильский чиновник на условиях анонимности, несмотря на обмен колкостями, Нетаньяху не собирается увольнять Галланта с поста министра обороны.

Один из лидеров ХАМАС Иззат аль-Ришк заявил, что "признание Галланта (…) подтверждает то, что мы всегда говорили".

"Нетаньяху лжет всему миру и семьям заложников, его не волнуют жизни заложников, и он не хочет достичь соглашения", — добавил он.

Представители ХАМАС, некоторые аналитики и критики в Израиле не раз обвиняли Нетаньяху в том, что он стремится затянуть боевые действия ради политической выгоды.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уже не раз срывались по разным причинам.

Новый раунд переговоров с участием посредников, предположительно, начнется 15 августа в Дохе или Каире. Накануне ХАМАС заявил, что хочет вернуться к плану, предложенному президентом США Джо Байденом в мае, а не тратить время на разработку новых планов.

На прошлой неделе Байден, а также лидеры Египта и Катара заявили, что они готовы представить на встрече "окончательное" предложение о прекращении огня в Газе.

Офис Нетаньяху заявил, что Израиль направит команду переговорщиков на встречу. Неясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах. В своем заявлении в воскресенье ХАМАС сообщил, что не заинтересован в участии, добавив, что он уже ранее согласился на рамки прекращения огня.

На этой неделе несколько высокопоставленных чиновников администрации Байдена посетят разные ближневосточные страны, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении огня в Газе и, возможно, попытаться предотвратить нападение Ирана или его сторонников на Израиль, сообщили в понедельник американские чиновники.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс отправляется в Катар, координатор Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгурк направляется в Египет и Катар, старший советник Белого дома Амос Хохштейн поедет в Ливан.

В понедельник Белый дом опубликовал совместное заявление Байдена и лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии, в котором они поддержали усилия по заключению соглашения о прекращении огня и заявили: "Нельзя больше терять время".

Лидеры также "призвали Иран прекратить свои постоянные угрозы военного нападения на Израиль".

Израильские военные тем временем продолжили наступление, приказав в воскресенье гражданскому населению в окрестностях Хан-Юниса на юго-западе Газы эвакуироваться в "гуманитарные зоны". Однако по словам многих палестинцев, даже в районах, обозначенных израильскими военными как гуманитарные зоны, не хватает самого необходимого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148411-voyna-v-gaze-i-sudba-zalozhnikov-premer-netanyahu-i-ministr-oborony-gallant-posporili-o-celyah-izrailskoy-kampanii/

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