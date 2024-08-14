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Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве

Опубликовано:

Шейх Хасина
Шейх Хасина. Фото: Hindustan Times/Getty Images

Против экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых представителей власти заведено дело об убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на The Daily Star.

Как сообщает издание, это первое дело против экс-премьера после смены правительства, когда Шейх Хасина сбежала, покинув страну.

Отмечается, что экс-премьера и ряд госдеятелей обвиняют в причастности к гибели местного владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией 16 июля во время протестов.

По данным издания, полиция стреляла по протестующим по распоряжению генерального инспектора полиции и главы МВД страны.

Помимо Хасины в деле фигурируют генсек партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывшие глава МВД Асадуззамана Хан Камаль, генеральный инспектор полиции (IGP) Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также бывшие руководители столичной полиции Дакки.

Напомним, в понедельник, 5 августа, многотысячная толпа ворвалась внутрь "Ганобхабана", резиденции премьер-министра Республики Бангладеш.

По данным Русской службы BBC, в ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжались несколько дней и сообщалось, что погибли десятки человек, а сотни получили ранения.

Отмечалось, что студенты назвали существующий порядок дискриминацией и требовали, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

Позже стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов и вместе со своей сестрой покинула страну.

А позже СМИ писали, что нобелевский лауреат Мухаммад Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148654-protiv-eks-premera-bangladesh-zaveli-delo-ob-ubiystve/

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