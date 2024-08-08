Землетрясение произошло в Японии: объявлена угроза цунами
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На юго-западе Японии в районе острова Кюсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами.
На официальном сайте национального метеорологического управления размещена карта, на которой можно увидеть ощутимость произошедшего землетрясения. В эпицентре, в районе острова Кюсю, магнитуда обозначена уже цифрой 7.1.
Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км.
В другом разделе сайта метеоагентства на карте обозначены области, в которых метеорологи объявили угрозу цунами.
Информации о жертвах и пострадавших еще не поступало.
Напомним, ранее в январе, 9 числа, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата. Угрозу цунами не объявляли, но движение скоростных поездов было временно приостановлено.
1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.
3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
На данным на 11 января сообщалось о более чем 200 погибших после землетрясения 1 января в Японии.
Что делать при землетрясении?
На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146293-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-obyavlena-ugroza-cunami/