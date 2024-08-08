Землетрясение произошло в Японии: объявлена угроза цунами

На юго-западе Японии в районе острова Кюсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами.

На официальном сайте национального метеорологического управления размещена карта, на которой можно увидеть ощутимость произошедшего землетрясения. В эпицентре, в районе острова Кюсю, магнитуда обозначена уже цифрой 7.1.

Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км.

В другом разделе сайта метеоагентства на карте обозначены области, в которых метеорологи объявили угрозу цунами.

Информации о жертвах и пострадавших еще не поступало.

Землетрясение магнитудой 7.1 балл произошло в Японии. Фото: jma.go.jp

Напомним, ранее в январе, 9 числа, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата. Угрозу цунами не объявляли, но движение скоростных поездов было временно приостановлено.

1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

На данным на 11 января сообщалось о более чем 200 погибших после землетрясения 1 января в Японии.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.