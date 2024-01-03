Токаев обратился к премьеру Японии по случаю разрушительных землетрясений

Сегодня глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

"С глубокой скорбью воспринял новость о разрушительном стихийном бедствии в вашей стране, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам и семьям, потерявшим родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благополучного возвращения пропавших граждан в свои семьи", - говорится в телеграмме.

Ранее мы писали о том, что в Японии произошла серия землетрясений. В стране была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

Власти сообщили о значительных разрушениях и многочисленных жертвах. Представитель правительства предупредил, что в течение недели в стране могут произойти новые землетрясения магнитудой до 7. США и Британия предложили помощь Японии в ликвидации последствий.

Вместе с этим угроза цунами была объявлена в нескольких регионах России. Спасатели призывали местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи.

По последней информации, которую публикует информагентство Kyodo, в результате землетрясений в Японии погибли как минимум 73 человека. Однако эта цифра еще не окончательная.