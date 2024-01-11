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Число погибших от землетрясений в Японии перевалило за две сотни

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Разрушения после землетрясения в Японии
Разрушения после землетрясения в Японии. Фото: Kyodo News / Getty Images

В Японии продолжает расти число погибших после землетрясений, произошедших 1 января 2024 года. На данный момент известно более чем о 200 жертвах, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает информагентство, ссылаясь на местные СМИ, число погибших при землетрясении в Японии в префектуре Исикава выросло до 213.

При этом ранения и травмы различной степени тяжести получили 567 человек, а 52 – все еще не выходят на связь.

Землетрясения в Японии

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

Кроме того, 9 января землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055072-chislo-pogibshih-ot-zemletryaseniy-v-yaponii-perevalilo-za-dve-sotni/

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