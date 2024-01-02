В Японии растет число жертв землетрясения. США и Британия предложили помощь

По меньшей мере 30 человек погибли и десятки пострадали в результате мощного землетрясения в Японии. Власти предупреждают о значительных разрушениях и многочисленных жертвах – масштаб трагедии можно будет оценить, когда спасатели доберутся до пострадавших районов.

"Подтвержден очень большой ущерб, включая многочисленные жертвы, обрушения зданий и пожары", – заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, рассказав о "гонке со временем" по спасению пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в понедельник в центральной части Японии в районе полуострова Ното в префектуре Исикава. Многие здания были разрушены, а десятки тысяч людей остались без электричества.

По данным японского правительства, более 97 тысяч человек получили приказ эвакуироваться и провели минувшую ночь в спортзалах и школах, которые используются в качестве эвакуационных центров в чрезвычайных ситуациях.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что основные дороги к наиболее пострадавшим районам были сильно повреждены стихией, что затрудняет спасательную операцию, к которой привлечены военные.

"Силы самообороны столкнутся со многими трудностями, чтобы добраться до пострадавших от стихии районов, поскольку пути были отрезаны, но люди, оказавшиеся в ловушке в зданиях, должны быть спасены как можно скорее, пока здания не обрушились", – заявил он.

Телекомпания NHK сообщила, что врачи, в частности, не могут добраться до больницы в пострадавшем от стихии городе Судзу в префектуре Исикава.

Последствия землетрясения в городе Судзу. Фото: Kyodo News / Getty Images

Последствия землетрясения в городе Нанао. Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

В ночь на вторник США и Британия предложили Токио свою помощь в борьбе с последствиями удара стихии.

"Моя администрация находится на связи с японскими официальными лицами, и США готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу. Будучи близкими союзниками, США и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. В это трудное время наши мысли – с японским народом", – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Как сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака, в Лондоне следят за развитием событий и готовы оказать поддержку Японии.

"Премьер-министр Фумио Кисида – большой друг Великобритании, – говорится в заявлении Сунака. – Мои мысли со всеми, кто пострадал от землетрясений в Японии, которые нанесли такой огромный ущерб".

Последствия землетрясения в поселке Сика. Фото: Kyodo News / Getty Images

После землетрясения власти объявили угрозу цунами в Исикаве, однако впоследствии все предупреждения были отменены.

В общей сложности с утра понедельника в Японии произошло 155 землетрясений различной силы, включая основные толчки магнитудой 7,6, сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

Магнитуда большинства превышала 3, и, хотя их сила постепенно уменьшается, утром во вторник было зафиксировано еще шесть достаточно мощных толчков, сообщили в JMA.

По данным экспертов, афтершоки могут продолжаться всю эту неделю.

"Некоторые из афтершоков, которые могут произойти в Японии, все еще будут довольно сильными и могут затронуть инфраструктуру и здания, которые уже ослаблены основным событием", – сказал Би-би-си профессор геологии Ливерпульского университета Дэн Фолкнер.