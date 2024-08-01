Киллер Красиков и журналист Гершкович: масштабный обмен заключенными между Россией и Западом прошел в Турции (видео)
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Турецкие СМИ сообщили о том, что в аэропорту Анкары прошел обмен 26 заключенными между РФ и США. Также сообщается, что посредником в этом процессе стала турецкая разведка.
По данным турецкого телеканал NTV, Национальная разведывательная организация Турции взяла на себя основную посредническую роль в этой операции по обмену, которая является самой комплексной за последнее время.
По информации ТАСС, власти Турции пока не подтвердили опубликованную в турецких СМИ информацию.
Как пишет РИА Новости, десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направляются в Россию, 13 - в Германию и трое - в США.
Среди обменянных в Анкаре заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии - об этом сообщила турецкая разведка.
Издание The Insider опубликовало список заключенных. По данным издания, Россия освободила:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина,
- Ксению Фадееву,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова,
- Сашу Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шебеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
Россия получит:
- Вадима Красикова (из Германии),
- Артема Дульцева (из Словении),
- Анну Дульцеву (из Словении),
- Михаила Микушина (из Норвегии),
- Павла Рубцова (из Польши),
- Романа Селезнева (из США),
- Владислава Клюшина (из США),
- Вадима Конощенка (из США).
По данным CNN, Эван Гершкович был арестован в марте 2023 года во время репортерской поездки в Екатеринбург. 19 июля российский суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы в ходе процесса, который правительство США, его газета и сторонники осудили как фиктивный.
Пол Уилан - гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады - был задержан в московском отеле в декабре 2018 года российскими властями, которые утверждали, что он участвовал в разведывательной операции.
Илья Яшин - экс-председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы назначил 8,5 лет колонии общего режима оппозиционеру Илье Яшину за распространение "фейков" о российской армии.
Вадим Красиков - 2021 году он, как пишет Spigel, был приговорен к пожизненному сроку без права досрочного освобождения за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года.
Владимир Кара-Мурза - его приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.
Рико Кригер - 20 июля Минский областной суд приговорил Кригера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
Стоит отметить, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного ранее к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.
Некоторые СМИ опубликовали кадры с места событий.
Напомним, что в 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по статье о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143327-obmen-zaklyuchennymi-mezhdu-rf-i-ssha-proizoshel-v-aeroportu-ankary-zayavili-v-smi/