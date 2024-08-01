Киллер Красиков и журналист Гершкович: масштабный обмен заключенными между Россией и Западом прошел в Турции (видео)

Турецкие СМИ сообщили о том, что в аэропорту Анкары прошел обмен 26 заключенными между РФ и США. Также сообщается, что посредником в этом процессе стала турецкая разведка.

По данным турецкого телеканал NTV, Национальная разведывательная организация Турции взяла на себя основную посредническую роль в этой операции по обмену, которая является самой комплексной за последнее время.

По информации ТАСС, власти Турции пока не подтвердили опубликованную в турецких СМИ информацию.

Как пишет РИА Новости, десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направляются в Россию, 13 - в Германию и трое - в США.

Среди обменянных в Анкаре заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии - об этом сообщила турецкая разведка.

Издание The Insider опубликовало список заключенных. По данным издания, Россия освободила:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина,

Ксению Фадееву,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова,

Сашу Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шебеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

Россия получит:

Вадима Красикова (из Германии),

Артема Дульцева (из Словении),

Анну Дульцеву (из Словении),

Михаила Микушина (из Норвегии),

Павла Рубцова (из Польши),

Романа Селезнева (из США),

Владислава Клюшина (из США),

Вадима Конощенка (из США).

По данным CNN, Эван Гершкович был арестован в марте 2023 года во время репортерской поездки в Екатеринбург. 19 июля российский суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы в ходе процесса, который правительство США, его газета и сторонники осудили как фиктивный.

Пол Уилан - гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады - был задержан в московском отеле в декабре 2018 года российскими властями, которые утверждали, что он участвовал в разведывательной операции.

Илья Яшин - экс-председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы назначил 8,5 лет колонии общего режима оппозиционеру Илье Яшину за распространение "фейков" о российской армии.

Вадим Красиков - 2021 году он, как пишет Spigel, был приговорен к пожизненному сроку без права досрочного освобождения за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года.

Владимир Кара-Мурза - его приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

Рико Кригер - 20 июля Минский областной суд приговорил Кригера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

Стоит отметить, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного ранее к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.

Некоторые СМИ опубликовали кадры с места событий.

Напомним, что в 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по статье о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.