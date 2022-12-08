Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

Сообщается, что Бут уже вернулся в Россию. По данным российского МИД, обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

О том, что подобный обмен возможен, ранее сообщали СМИ. 18 ноября это подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в конце июля говорил, что США готовы обсуждать с Россией вопрос обмена Грайнер, а также экс-морпеха Пола Уилана. Американские СМИ при этом уточняли со ссылкой на свои источники, что обсуждается обмен на Бута. Российские власти при этом критиковали Вашингтон за то, что он придает гласности процесс переговоров.

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале, незадолго до начала войны с Украиной. У нее обнаружили картриджи для вейпа, содержавшие медицинскую марихуану.

Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы. Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил ее к девяти годам колонии. Мособлсуд не стал смягчать приговор. 19 ноября стало известно, что спортсменку доставили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".

Виктор Бут в 2008 году. Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images

Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он утверждал, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000761-viktora-buta-obmenyali-na-amerikanskuyu-basketbolistku-brittni-grayner/