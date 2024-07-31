Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного ранее к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера - ранее осужденный просил о помиловании.

Информацию о помиловании гражданина Германии сообщает "БЕЛта" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", — говорится в публикации.

Лукашенко встретился с теми, кто принимал участие в судебном процессе в отношении немецкого гражданина. Лукашенко отметил, что по Конституции РБ, решение о применении исключительной меры наказания принимает президент страны.

По информации РИА Новости, 20 июля Минский областной суд приговорил Криегера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

Осужденный не стал обжаловать приговор - он вступил в силу, однако позже обратился к президенту за помилованием.