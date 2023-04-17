Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам в России. Чем он так разозлил власть?

Владимир Кара-Мурза. Фото: Natalia Kolesnikova / AFP via Getty Images

Мосгорсуд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Именно такой срок запрашивало обвинение. Би-би-си рассказывает о его политической карьере, а также о том, за что российские власти могут ему мстить.

Госизмена за публичные выступления

"Настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое - белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два - это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора - узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить".

Так говорил Владимир Кара-Мурза в своем последнем слове, на заседании перед приговором. Выступал он, правда, не перед публикой, а лишь перед судьями и прокурором - процесс сделали закрытым для зрителей и журналистов.

"По степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади "суды" над советскими диссидентами в 1960-70-е годы", - пожаловался в суде Кара-Мурза.

Формальное основание для того, чтобы все заседания сделать закрытыми от публики, - обвинение в госизмене. Но секретные документы, по сути, не рассматривались, сказал Би-би-си адвокат политика Вадим Прохоров.

Рассматривать секретные документы и не было смысла, потому что Кара-Мурза никаких секретов не выдал. Его обвинили в госизмене за публичные выступления в США и Европе: он говорил о "государственном терроре" по политическим мотивам, о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. Этим, по мнению следствия, он "создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности" России.

Одно из мероприятий, на котором, по мнению следствия, Кара-Мурза "из корыстных побуждений" наносил вред России - церемония вручении премии Хельсинского комитета политзаключенному Юрию Дмитриеву. Об этом говорится в обвинительном заключении, рассказал Би-би-си Прохоров.

Это первый и пока единственный случай, когда за публичные выступления с перечислением общедоступных фактов россиянина обвинили в госизмене.

Но близких политика обвинение не удивило. "Я уверена, что рано или поздно Володю обвинили бы в государственной измене, потому что нынешняя российская власть полностью отождествляет себя со страной, - сказала Би-би-си его жена Евгения Кара-Мурза - Поэтому, если их интересы ставятся под угрозу, например, ворованные деньги начинают замораживать за рубежом и запрещают им въезд на территорию демократических государств, то для них это ущерб интересам страны".

Госизмена - самое тяжелое, но не единственное обвинение. Кара-Мурзу судили вдобавок за "фейки" об армии (тоже за публичное выступление) и за сотрудничество с нежелательной организацией Free Russia Foundation. Фонд признали нежелательным в 2019 году, а в 2021 году Кара-Мурза - по мнению , на деньги Free Russia - организовал ежегодную конференцию о политзаключенных в Сахаровском центре*.

"Не конфликт интересов, а прямая месть"

Уже находясь в заключении, Кара-Мурза получил премии Вацлава Гавела в области прав человека, фонда Акселя Шпрингера, женевской неправительственной организации UN Watch.

"Весь демократический мир считает его достойным премии Вацлава Гавела и узником совести, - говорит Евгения Кара-Мурза. - А российские власти представляют его для российской публики как предателя родины и иностранного агента".

По словам адвоката Прохорова, прокурор Борис Локтионов и председательствующий судья Сергей Подопригоров угрожали ему, чтобы не рассказывал о подробностях закрытого процесса журналистам: "Как хулиганы, которые избивают человека, а остальным говорят: шшш, молчите".

Само наличие в процессе судьи Подопригорова - уже грубое нарушение, считают сторонники политика. Ведь он в санкционном "списке Магнитского", который Кара-Мурза составлял, лоббировал и добился того, чтобы его принял Конгресс США.

"Это очевидный конфликт интересов. Если была бы хоть пародия на правосудие, [судья] должен был сам выйти из процесса", - говорит Прохоров.

А Евгения Кара-Мурза называет это даже не конфликтом интересов, а прямой местью мужу.

Принятие в 2012 году "акта Магнитского" - это главное достижение Владимира Кара-Мурзы как политика.

"В санкции против конкретных лиц никто тогда не верил"

Владимир Кара-Мурза учился в московской школе, пока в 16 лет родители не отправили его в Англию. В Кембридже он получил образование историка. Но в Россию вернулся и начал работать там как журналист - пошел по стопам отца, журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Борис Немцов, у которого 19-летний корреспондент "Новых Известий" Кара-Мурза взял интервью, произвел на будущего оппозиционера глубокое впечатление. Так параллельно с журналистской карьерой он начал политическую: в 2000 году в Думе третьего созыва 19-летний Владимир Кара-Мурза стал советником Немцова.

Спустя годы именно Немцов с Кара-Мурзой начнут продвигать "список Магнитского", подчеркивала "Медуза" (издание признано в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией").

Владимир Кара-Мурза и Борис Немцов в 2014 году. Фото: Alex Wong / Getty Images

Аудитор Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Он раскрыл схему масштабной кражи бюджетных денег силовиками. Но вместо того, чтобы расследовать хищение, в России арестовали самого Магнитского. Он умер в "Матросской тишине" - как настаивают адвокаты, потому что ему не оказали медицинскую помощь.

"В санкции против конкретных лиц никто тогда не верил, такого вообще не было", - вспоминает друг Владимира Кара-Мурзы и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*. Оппозиционеры настаивали, что имеет смысл накладывать санкции не на всю страну, а на конкретных людей - тех, кто "в России подавляют базовые ценности правового государства, а сами предпочитают пользоваться благами и привилегиями этих самых демократических государств, которые они предоставляют на Западе", - объяснял Кара-Мурза "Радио Свобода" (объявлено в России "иноагентом").

К тому времени он уже несколько лет жил в США и работал на телеканале RTVI. Хороший английский и связи оппозиционера очень пригодились, чтобы пролоббировать список среди американских политиков. И когда 2012 году Конгресс США все-таки принял закон Магнитского, это стало новшеством. Теперь любого российского чиновника могли лишить возможности ездить в Америку, заморозить счета и лишить возможности пользоваться недвижимостью за границей.

"Ответом стал совершенно безумный "закон подлецов". Все говорило о том, что [в России] это было воспринято крайне болезненно. Сначала запрещают въезд бандитам, которые Магнитского убили, а потом в список можно добавлять еще разных людей. Конечно, [российская] элита напряглась, - вспоминает Гудков. - Всем стало тогда понятно, что мстить точно будут".

Кара-Мурза участвовал в протестах против "закона подлецов", запретившего гражданам США усыновлять сирот из России. Был на "болотных" протестах 2011-12 годов, в федеральном политсовете либеральной партии РПР-ПАРНАС, избрался в "Координационный совет оппозиции". Примерно тогда же его уволили с телеканала RTVI. По сведениям Немцова, уволили Кара-Мурзу по приказу первого замглавы администрации президента Алексея Громова. Устроиться на другую работу журналистом у Кара-Мурзы больше не получилось, и он еще плотнее занялся политикой.

"Володя был на другом уровне риска"

После убийства Бориса Немцова именно Кара-Мурза добивался переименований улиц, площадей рядом с российскими посольствами в улицы Немцова. И это тоже раздражало власти, уверен Гудков.

Вдобавок Кара-Мурза успел поработать в "Открытой России" Ходорковского и посотрудничать с фондом Free Russia. Обе организации в конце концов в РФ признали "нежелательными". Это грозит их сотрудникам уголовными делами - такое не раз случалось с работниками "Открытой России".

Кара-Мурза возлагает цветы в память о Немцове, 2021. Фото: Mihail Siergiejevicz / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Однако Кара-Мурза продолжал ездить в Россию - даже после начала войны. В один из таких приездов - в апреле 2022 года - его и арестовали.

"Ему всегда писали в фейсбуке, чтобы он заткнулся, сидя за рубежом. У него на эту тему был внутренний дискомфорт: мы все в выборах участвовали, в митингах, а он за границей, - вспоминает Гудков. - Я ему объяснял, что по нему конкретно работает ФСБ, что ему точно не нужно приезжать. Володя был на другом уровне риска. Это было связано с актом Магнитского, ему-то желание отомстить было большое".

Сам Гудков уехал из России в 2021 году под угрозой уголовного дела. С живущим в США Кара-Мурзой им все никак не удавалось пересечься: "Мы с ним созванивались, я думал: вот встретимся, и я обязательно смогу его убедить не возвращаться. Но так и не встретились".

Для Кара-Мурзы важно разделять риски людей, которые продолжают выступать против режима в России, подтверждает его супруга: "Для него было важно быть рядом с ними, а не призывать их продолжать борьбу, самому находясь на безопасном расстоянии. Он считал, что для него это нравственно неприемлемо. Вот такой человек".

"Мы вот сейчас говорим: когда началась война, это [ездить в Россию] стало опасно, а это всегда было опасно, - настаивает Евгения Кара-Мурза. - И война началась в 2014 году, а не в прошлом феврале. И Немцова убили в 2015 году. А Сергея Магнитского замучили до смерти в 2009-м. Одна "Новая газета" потеряла шесть или семь журналистов, они стали жертвами политических убийств. И это все происходило в течение вот этих 23 лет. И Володю два раза пытались убить, в 2015-м и 2017 году".

"Если такое случится еще раз, то он будет последним"

Месть властей Кара-Мурзе, о которой говорят его жена и соратники, похоже, началась гораздо раньше его ареста. Дважды он едва не умер от отравления - и сам он, и его товарищи уверены, что это работа спецслужб.

Оба раза Владимира спасал Денис Проценко, врач, который позже станет главврачом больницы в Коммунарке и героем борьбы с ковидом (а еще пойдет "паровозом" в Госдуму от "Единой России").

Процесс по делу Кара-Мурзы. Фото: KirillL Kudryavstev /AFP via Getty Images

И оба раза друзья политика не сразу могли поверить, что отравление - это не случайность, а попытка политического убийства.

"Второй раз случился на следующий день после того, как Володя был у меня в гостях. Отмечали мой день рождения: сидели дома, пили вино, ели сыр, - вспоминает Гудков. - На следующий день должны были встретиться еще раз. Я пишу-пишу: ну ты когда приедешь? Он не отвечает час, два, четыре. Я думаю: что же он меня игнорирует. И уже из новостей узнаю, что Володя попал в больницу с отравлением. Я сначала думал: может, мы съели что-то не то, может, у него что-то со здоровьем".

Отравление вызвало проблемы с периферической нервной системой: Кара-Мурза долго не чувствовал левую руку и ногу, ходил с тростью.

"Врачи сказали мне, что если такое случится еще один раз, то этот раз будет последним", - говорил тогда политик Би-би-си.

Последствия отравления дали о себе знать в тюрьме.

"Ему удавалось держать симптомы под контролем все эти годы, потому что он вел такой активный образ жизни, все время на ногах, ходил, бегал. Года в СИЗО и какого-то времени в карцере было достаточно для того, чтобы эти симптомы не только вернулись, но и распространились на правую сторону. Теперь он не чувствует обеих ступней, и левая рука теряет чувствительность", - рассказала Би-би-си Евгения Кара-Мурза. Вдобавок ее муж в тюрьме потерял 22 килограмма веса.

Главная невролог УФСИН по Москве поставила Кара-Мурзе диагноз - полинейропатия, то есть поражение нервных волокон. Этот диагноз был подтвержден и в гражданской больнице, где Владимир прошел обследование по требованию адвоката. Полинейропатия включена в список заболеваний, с которыми по российскому закону человека нельзя держать в заключении.

Однако и СИЗО, и суд не придают этому значения, а медицинские документы не отдают на руки, рассказал адвокат Прохоров.

И это неудивительно. Суд над Кара-Мурзой вел судья Подопригоров, который когда-то продлевал арест больному Магнитскому. А СИЗО руководит еще один участник "списка Магнитского" - Дмитрий Комнов. Он был начальником СИЗО, где без лечения умер Магнитский. Теперь он возглавляет изолятор, где без медицинской помощи сидит человек, без которого "акта Магнитского" могло и не быть.

Лоббирование списка Магнитского напрямую ставится в вину Кара-Мурзе в уголовном деле. Среди доказательств вины политика упоминается его переписка с главой фонда "Hermitage Capital" Уильямом Браудером, в которой Кара-Мурза "докладывает о проведенной работе по пропаганде принятия санкций в отношении Российской Федерации, в том числе "санкций Магнитского". Об этом Би-би-си рассказал адвокат Прохоров.

"Сесть на диван и жалеть себя - роскошь"

У Евгении и Владимира трое детей - от 11 до 17 лет. Все они живут в США, отца и мужа семья Кара-Мурзы не видела с апреля прошлого года. Телефонные звонки ему тоже запрещены.

"Володя на протяжении многих месяцев в прошлом году пытался добиться права на телефонные разговоры с детьми. И в прошлом декабре, в качестве такого новогоднего рождественского подарка он получил официальный отказ, - рассказала Евгения Кара-Мурза. - В бумаге было сказано, что телефонные разговоры с детьми навредят ходу уголовного дела против него. Понятно, что это объяснение абсолютно абсурдно. Власти используют это просто как психологическую пытку".

Старшей дочери было девять лет, когда отец в первый раз чуть не погиб из-за отравления. Крестный отец средней дочери - Борис Немцов - был застрелен, когда ей было шесть лет.

"Дети с этим живут уже очень много лет. С пониманием того, что в России существуют абсолютно бесчеловечные решения, которые перемалывают людей, которые насилуют, убивают, бросают в тюрьмы, всячески преследуют людей из-за их позиции, несогласия с генеральной линией, - говорит Евгения Кара-Мурза. - Невозможно себе представить, чтобы такое проходило бесследно. Но вместе с тем по косвенным признакам я понимаю, что дети делают правильные выводы и что их отцу удается учить их очень важному, преподносить очень важный урок своим собственным примером. Даже из российской тюрьмы".

Евгения Кара-Мурза. Фото: Joe Klamar / AFP via Getty Images

По словам матери, 11-летний сын рисует такие же антивоенные картинки, какие рисовала Маша Москалева - девочка, на отца которой завели дело после того, как в школе вызвали полицию. А 14-летняя дочка Кара-Мурзы решила написать итоговую работу в школе по теме политзаключенных в России.

Про себя Евгения Кара-Мурза говорит, что не имеет права опускать руки: "Вот это чувство беспомощности - я не могу ему поддаваться, просто не имею права. Это, знаете, роскошь: сесть на диван и себя жалеть в нынешней ситуации, когда агрессивная война в Украине привела к катастрофической гуманитарной ситуации, когда репрессиям в России подвергаются тысячи и тысячи людей".

Она продолжает дело мужа по поддержке политзаключенных в России и санкциям против представителей российских элит.

"Единственный вариант, при котором Россия перестанет быть угрозой для себя и для мира вокруг - это если она станет демократией, - рассуждает Евгения Кара-Мурза. - А стать демократией она может, только если выживут такие люди, как Володя, как Алексей Горинов, Илья Яшин*, Евгений Ройзман*, Алексей Навальный, Андрей Пивоваров и сотни людей, которые, несмотря на все риски для себя, продолжают протестовать".

*признаны в России "иноагентами"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017074-vladimira-kara-murzu-prigovorili-k-25-godam-v-rossii-chem-on-tak-razozlil-vlast/