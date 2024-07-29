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Эрдоган дал "пощечину" ребенку (видео)

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Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган с мальчиком. Скриншот: t.me/solcugazete

В социальных сетях распространились кадры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который дал легкую "пощечину" ребенку. Видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

В соцсетях завирусились кадры, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дает легкую "пощечину" маленькому мальчику за то, что тот не поцеловал ему руку. Видео вызвало бурную и неоднозначную реакцию в Сети.

Как пишет Cumhuriyet, президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на мероприятие в Ризе на церемонию вручения ключей от квартир семьям, которые пострадали от стихийных бедствий. На сцену к нему по очереди поднимались дети, один из которых, как это принято по этикету, не поцеловал ему руку, за что "был проучен" главой государства.

На кадрах в Telegram-канале Solcu Gazete видно, что Эрдоган дает легкую "пощечину" мальчику, тот исправляется и обнимает его. В конце ребенок получает от президента Турции деньги.

Как пишет ТАСС, в Турции принято целовать руку старшим и прикладывать ее ко лбу, это считается проявлением уважения. Что касается Эрдогана, то на многих публичных мероприятиях он часто раздает детям деньги.

Напомним, в мае прошлого года во время президентских выборов в Турции Эрдоган на избирательном участке раздал детям деньги по случаю Дня матери.

А недавно он заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

Добавим также, что в июле турецкий президент побывал в Астане для участия в саммите ШОС. в столицу Казахстана он прибыл вместе со своей супругой.

В мае Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141082-erdogan-dal-poshchechinu-rebenku-video/

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