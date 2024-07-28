Обстрел Голанских высот: в Минобороны рассказали о казахстанских миротворцах, которые находятся там

В Минобороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот - в настоящее время там выполняет миротворческую миссию ООН казахстанский контингент, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется.

Напомним, в январе этого года в Астане прошло совместное заседание палат парламента для рассмотрения вопроса о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН.

В марте казахстанские миротворцы прибыли на Голанские высоты.

Отметим, что 27 июля 2024 года в результате ракетного обстрела Голанских высот погибли 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.