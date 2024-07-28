Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обстрел Голанских высот: в Минобороны рассказали о казахстанских миротворцах, которые находятся там

Опубликовано:

Казахстанские миротворцы
Миротворцы. Иллюстративное фото: Минобороны РК

В Минобороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот - в настоящее время там выполняет миротворческую миссию ООН казахстанский контингент, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется.

Напомним, в январе этого года в Астане прошло совместное заседание палат парламента для рассмотрения вопроса о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН.

В марте казахстанские миротворцы прибыли на Голанские высоты.

Отметим, что 27 июля 2024 года в результате ракетного обстрела Голанских высот погибли 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2140837-obstrel-golanskih-vysot-v-minoborony-rasskazali-o-kazahstanskih-mirotvorcah-kotorye-nahodyatsya-tam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie