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В приграничной с Казахстаном области России эвакуируют людей (видео)

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Автобус для эвакуации в России
Автобус для эвакуации в Челябинской области. Кадр из видео: t.me/mchs_official

Из-за размыва дамбы спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево в Челябинской области России, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС России.

По данным российского МЧС, в Карабашском городском округе из-за дождей и увеличения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения.

Позже стало известно, что в Челябинской области эвакуированы 163 жильца, в том числе 21 ребенок. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.

Сообщалось, что по руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров.

Сегодня в МЧС добавили, что в челябинском поселке Киолим уровень воды снижается, а все жители эвакуированы.

"Спасатели МЧС России продолжают работать на месте. С рассветом начнутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники", - рассказали в министерстве.

Напомним, в этом году в Казахстане уже несколько раз прорывало дамбы. Так, в июне текущего года около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык. Также 24 мая из-за большого количества воды и сильного ветра недалеко от Атырау произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок.

7 апреля по всей территории Атырауской области был введен режим ЧС природного характера. 12 мая в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.

В ночь на 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района прорвало возведенную дамбу. В населенном пункте включили сирены оповещения. Жителей эвакуировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2140449-v-prigranichnoy-s-kazahstanom-oblasti-rossii-evakuiruyut-lyudey-iz-video/

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