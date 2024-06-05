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Дамбу размыло рядом с Атырау сильным течением реки

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Размыв дамбы близ Атырау
Размыв дамбы. Кадр из видео: t.me/oper_shtab_atyrau

Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык, передает NUR.KZ со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС региона.

В настоящее время здесь ведутся укрепительные работы.

"Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой, что грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы.

В настоящее время укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 м. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось", - рассказал координатор участка 69-73 Кахарман Рахметулы.

В работе по укреплению дамбы задействованы сотрудники ДЧС Мангистауской и Атырауской области.

По словам координатора участка, в настоящее время укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.

Напомним, 24 мая из-за большого количества воды и сильного ветра недалеко от Атырау произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок.

В оперштабе отметили, что канал Соколок является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от областного центра. В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое также предназначено для защиты Атырау от паводковых вод. Второе защитное сооружение укреплено мешками с песком для надежного удержания воды, а высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот.

Позже стало известно, что из-за прорыва дамбы трасса Атырау - Индер была закрыта при въезде в город Атырау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2112477-dambu-razmylo-ryadom-s-atyrau-silnym-techeniem-reki/

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