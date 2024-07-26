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Новости русской службы Би-би-си

В день открытия Олимпиады в Париже злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение в стране

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Столпотворение на вокзале Парижа
Столпотворение на вокзале Парижа. Фото: Sebastian Kahnert / picture alliance via Getty Images

За считанные часы до открытия летних Олимпийских игр в Париже французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщается о поджогах.

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В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.

Железнодорожное полотно повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции "Монпарнас", откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди.

Значительное количество поездов отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении коснутся 250 тысяч пассажиров, а за все выходные - 800 тыс.

По словам представителей SNCF, судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах: тысячи человек направлялись в Париж в день открытия Игр и тысячи собирались уехать из города в летние отпуска.

Сотрудники SNCF разговаривают с пассажирами на вокзале в Париже
Сотрудники SNCF на вокзале в Париже. Фото: Thibaud Moritz / AFP via Getty Images

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы.

На платформе Х (бывший Twitter) он написал, что масштабы нанесенного ущерба огромны и очень серьезны. Он поблагодарил пожарных, работающих на местах поджогов, и заверил, что службы безопасности уже ищут виновных.

Между тем, с мест поджогов приходят первые снимки. На одном из них видны обгоревшие провода. Фотография сделана на железнодорожной линии в Сен-Пеллерен-Курталене, примерно в 143 км от Парижа.

Напряженная ситуация сохранится как минимум до понедельника, пока идут первичные восстановительные работы, заявляют в SNCF. На полную ликвидацию последствий диверсии может уйти больше недели.

Сотрудники SNCF вместе с полицией осматривают пути
Сотрудники SNCF вместе с полицией осматривают пути. Фото: Denis Charlet / AFP via Getty Images

Также отменены или задержаны рейсы Eurostar, осуществляющие международное сообщение между Парижем и рядом европейских стран.

Министр транспорта Франции Патрис Вергрите заявил, что действия злоумышленников рассматриваются властями как уголовное преступление.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера назвала массированные атаки на железнодорожную сеть, совершенные в преддверии большого международного спортивного события, ужасающими. По ее словам, это неизбежно отразится на расписании болельщиков, а возможно, и самих спортсменов.

Ожидается, что в пятницу в центре Парижа на церемонию открытия Олимпиады соберутся более 300 тыс. зрителей. Традиционный парад атлетов французский оргкомитет запланировал на Сене: тысячи спортсменов поплывут мимо зрителей в лодках.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность, что церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет по плану.

"У меня нет никаких опасений. Мы полностью доверяем французским властям", — сказал он в комментарии СМИ.

Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах. Фото: Arturo Holmes / Getty Images

В оргкомитете Игр говорят, что находятся в тесном контакте с оператором SNCF.

"Мы приняли к сведению инциденты, затронувшие линии железнодорожной сети SNCF. Мы тесно сотрудничаем с нашим партнером, чтобы оценить ситуацию", - говорится в сообщении.

Полиция Франции начала расследование атак. Источник агентства "Франс пресс" в правоохранительных органах подтвердил, что одна из целей атак на систему железнодорожного сообщения — диверсия.

Власти обеспокоены тем, что действия злоумышленников четко координировались. Это свидетельствует о тщательном планировании атак и широкой сети злоумышленников.

Ранее в пятницу из-за угрозы взрыва был эвакуирован международный аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, расположенный недалеко от французско-швейцарской границы.

В префектуре департамента Верхний Рейн завили, что в терминал были вызваны саперы.

В настоящий момент аэропорт снова открыт.

В прошлом году его услугами воспользовались больше 8 миллионов пассажиров.

Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2140318-v-den-otkrytiya-olimpiady-v-parizhe-zloumyshlenniki-paralizovali-zheleznodorozhnoe-soobshchenie-v-strane/

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