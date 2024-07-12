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Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Stanislav Ivanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об итогах встреч Зеленский написал в своем Telegram-канале. Сам украинский лидер назвал продуктивной встречу с Эрдоганом и поблагодарил того "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам украинского президента, в Турции готовится конференция, посвященная продовольственной безопасности и свободе судоходства по решениям мирного саммита в Швейцарии.

Говоря о встрече с Байденом, Зеленский подчеркнул, что Киев ценит решение поставить Киеву "пять новых Patriot и десятки других систем".

"Я благодарен президенту США, его команде, администрации, Конгрессу – обеим партиям и обеим палатам – и всему американскому народу за их жизненно важную поддержку украинцев. Вместе мы спасаем жизни нашего народа", - написал Зеленский в своем Instagram.

Напомним, ранее в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном формате переговоров Киева с российским президентом Владимиром Путиным.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

А в марте текущего года мы писали, что экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал военную операцию в Украине, так как не уважает Джо Байдена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132781-zelenskiy-vstretilsya-s-baydenom-i-erdoganom/

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