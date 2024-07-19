"Украина может завершить горячую стадию войны к концу года". Зеленский дал интервью Би-би-си

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при поддержке стран Запада Украина может «попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года». Об этом он сказал в интервью Би-би-си во время своего визита в Великобританию.

«Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года», — сказал Зеленский.

План мирного урегулирования должен быть полностью согласован с союзниками Украины, чтобы «никто не пробовал переиграть после окончания войны», подчеркнул Зеленский.

Войну можно будет завершить дипломатическим урегулированием за столом переговоров, если страны Запада будут оказывать давление на Москву, отметил президент Украины.

«Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», — сказал он, добавив, что в то же время ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

От Великобритании, по словам Зеленского, Киев хотел бы получить разрешение на использование поставляемого Западом оружия для ударов по территории России — без ограничений по дальности.

«Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам», — сказал он.

Зеленский заявил о готовности работать с любым новым президентом США

Президент Украины также сказал, что готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. По его словам, сотрудничество с Дональдом Трампом, в случае, если его вновь изберут президентом, будет «трудной работой». «Но мы трудолюбивы», — подчеркнул Зеленский.

На этой неделе Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты США 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который последовательно выступал против американской военной помощи Украине.

Джей-Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Это усилило беспокойство по поводу того, что в случае избрания Трампа США прекратят поддержку Украины.

«Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский в интервью Би-би-си.

Также президент Украины прокомментировал прошлогоднее утверждение Трампа о том, что если бы у власти был он, то остановил бы конфликт в Украине за 24 часа.

По словам Зеленского, в Киеве были бы очень рады, если бы войну удалось завершить так быстро. «Но вопрос, какой ценой — и кто ее заплатит», — заметил президент Украины. По его мнению, платить за такое скорое окончание войны пришлось бы Украине.

«Это означало бы просто перестать сражаться, отдать [территории] и забыть о них», — сказал Зеленский, отметив, что Киев на такое никогда бы не пошел.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества.

Президента Украины принимают в Великобритании в качестве почетного гостя. Владимир Зеленский в четверг встретился с королем Карлом III и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стармер ранее пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и объявил о ежегодной помощи Киеву в размере 3 млрд фунтов (около 3,87 млрд долларов).

Президент Украины выразил надежду, что пребывание Стармера на посту премьер-министра станет «особой» эпохой в британской внешней политике.

«Я не думаю, что позиция Британии изменится. Но я хотел бы, чтобы премьер-министр Кир Стармер стал „особенным“ — что касается международной политики, защиты мира, войны в Украине», — пояснил Зеленский в интервью Би-би-си.

Говоря о военной помощи Запада Украине, Зеленский отметил, что Киев до сих пор не получил обещанные союзниками истребители F-16.

«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас еще не долетели», — сказал он, отметив, что благодарен союзникам за помощь, которая уже была оказана Украине.

На вопрос о сложении полномочий президента в случае, если он вдруг почувствует, что «устал и больше не может выполнять свои обязанности», Зеленский ответил, то такой ход событий он не исключает — но только после войны.

«Мы должны закончить с ней [войной], и мы должны закончить с ним», — сказал Зеленский, уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.

В пятницу Зеленский выступил на внеочередном заседании правительства Великобритании.

Президент Украины стал первым иностранным гостем в доме 10 на Даунинг-стрит с тех пор, как туда въехал Кир Стармер, и первым иностранным лидером, присутствующим на заседании британского правительства, с тех пор как такое заседание посетил президент США Билл Клинтон в 1997 году.

«Украина находится и всегда останется в сердце повестки дня моего правительства, поэтому совершенно уместно, что президент Зеленский выступит с историческим обращением к моему кабинету», — заявил накануне заседания Стармер.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в парламенте, объявил о новом пакете помощи Украине.

Он сообщил, что Украина получит боеприпасы, противотанковые ракеты и артиллерийские орудия.