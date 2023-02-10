Павлодарка отдала ясновидящей около 120 млн тенге

Магический шар. Иллюстративное фото: pexels.com

Ясновидящая, убеждая павлодарку в том, что она обладает сверхъестественной силой и даром нетрадиционного лечения, смогла получить около 120 млн тенге. Деньги она брала за укрепление семейных уз и здоровья детей, а также развитие бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд №2 Павлодара.

По информации суда, доверием своей клиентки экстрасенс злоупотребляла с марта 2019 по август 2020 года. Обещала решить семейные вопросы проведением специальных ритуалов в сфере оккультизма. Убедила женщину, что обладает особым даром.

Однако помочь павлодарке, по всей видимости, не смогла. При этом женщина заплатила около 120 млн тенге. Закончилось все тем, что пострадавшая обратилась в полицию. Было открыто уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Материалы рассмотрели в суде.

"Прокурор просил назначить подсудимой 5 лет лишения свободы. Потерпевшая согласилась с позицией гособвинителя. Подсудимая вину не признала, просила ее оправдать. Однако вина была доказана собранными по делу материалами, показаниями потерпевшей, свидетелей", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

В итоге женщину признали виновной и назначили 5 лет лишения свободы. Как отметили в суде, у нее на иждивении двое малолетних детей и один несовершеннолетний.

"В связи с наличием малолетних детей на основании ч.1 ст.74 УК РК назначенное наказание отсрочено на 5 лет, то есть до 9 февраля 2028 года", - пояснили в суде.

Также осужденную обязали выплатить ущерб потерпевшей в размере около 120 млн тенге.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Отметим, что магия - одно из самых загадочных явлений в истории человечества. Она сопровождала людей с первобытных времен. И даже сейчас, в эпоху технологий и развития науки, в нее продолжают верить.

Магия - это совокупность определенных действий (заклинаний, ритуалов, обрядов), направленных человеком на изменение окружающего мира и реальности.

Издавна к ней обращались, чтобы исцелять людей от тяжелых болезней, создавать обереги и защищаться от зла, влиять на явления природы, призывать удачу, предсказывать будущее.

Также магию принято делить на белую и черную. Белая магия заключается в общении с добрыми духами. Она направлена на достижение благих целей: снятие порчи, исцеление, защита. Черная магия, наоборот, основана на взаимодействии со злыми духами. Она оказывает разрушающее действие, приносит несчастья. Однако изначально магия не имеет цвета, ее "окрас" зависит от самого мага и его целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008902-pavlodarka-otdala-yasnovidyaschey-okolo-120-mln-tenge/