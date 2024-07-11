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Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов в России

Опубликовано:

Юлия Навальная на акции протеста в Берлине
Юлия Навальная на акции протеста в Берлине. Фото: Tobias Schwarz / AFP / Getty Images

После заочного ареста вдовы Алексея Навального Юлии Басманным судом России, о чем мы писали на днях, сегодня ее имя появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как сообщается на сайте РИА Новости, сегодня список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился именем Юлии Навальной.

Напомним, ранее мы писали, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск вдову Алексея Навального Юлию. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля 2024 года.

В день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Также ранее сообщалось, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132616-yuliyu-navalnuyu-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-v-rossii/

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