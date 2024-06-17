НАТО приведет ядерные боеголовки в состояние готовности, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО обсуждают вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Об этом глава альянса сказал в интервью британской газете The Daily Telegraph.

По его словам, НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая.

Столтенберг считает, что блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать прямой сигнал врагам.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть на вооружении и какие из них должны храниться, но нам необходимо провести консультации по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - добавил он.

Он заявил, что НАТО стремиться к миру без ядерного оружия, однако пока то неосуществимо.

"Конечно, цель НАТО - мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, - это более опасный мир", - считает он.

На официальном сайте НАТО говорится, что Йенс Столтенберг занимает пост генсекретаря альянса с октября 2014 года. До прихода в НАТО был специальным посланником ООН по вопросам изменения климата.

После окончания университета в 1987 году работал в Национальном статистическом институте Норвегии, а затем начал карьеру в норвежской политике.

С 1993 по 1996 год был министром промышленности и энергетики Норвегии, а с 1996 по 1997 год - министром финансов.

Избирался на пост премьер-министра Норвегии дважды - с 2000 по 2001 год, с 2005 по 2013 год.

Напомним, что в июле прошлого года полномочия Йенса Столтенберга во главе альянса продлили до октября 2024 года.