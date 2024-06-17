НАТО приведет ядерные боеголовки в состояние готовности, заявил Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО обсуждают вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.
Об этом глава альянса сказал в интервью британской газете The Daily Telegraph.
По его словам, НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая.
Столтенберг считает, что блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать прямой сигнал врагам.
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть на вооружении и какие из них должны храниться, но нам необходимо провести консультации по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - добавил он.
Он заявил, что НАТО стремиться к миру без ядерного оружия, однако пока то неосуществимо.
"Конечно, цель НАТО - мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, - это более опасный мир", - считает он.
На официальном сайте НАТО говорится, что Йенс Столтенберг занимает пост генсекретаря альянса с октября 2014 года. До прихода в НАТО был специальным посланником ООН по вопросам изменения климата.
После окончания университета в 1987 году работал в Национальном статистическом институте Норвегии, а затем начал карьеру в норвежской политике.
С 1993 по 1996 год был министром промышленности и энергетики Норвегии, а с 1996 по 1997 год - министром финансов.
Избирался на пост премьер-министра Норвегии дважды - с 2000 по 2001 год, с 2005 по 2013 год.
Напомним, что в июле прошлого года полномочия Йенса Столтенберга во главе альянса продлили до октября 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118585-nato-privedet-yadernye-boegolovki-v-sostoyanie-gotovnosti-zayavil-stoltenberg/