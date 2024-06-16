Итоги саммита мира в Швейцарии: о чем говорили участники и кто не подписал итоговое коммюнике

Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии подписали большинство стран, принимавших в нем участие. Документ со списком стран был опубликован сегодня, передает NUR.KZ.

По данным украинского сайта "Страна", 80 из 92 участвовавших согласились подписать итоговую декларацию саммита в Швейцарии. Также ее поддержали четыре организации. Таким образом, 84 участника саммита поддержали соглашение.

Текст коммюнике по итогам саммита мира был опубликован на сайте Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

В тексте сказано, что участники саммита сформировали общее видение по трем основным аспектам.

Ядерная безопасность. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением. Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима.

Доступ к портам. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

Возвращение пленных. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

По информации "РИА Новости", некоторые страны не подписали коммюнике. Среди отказавшихся подписывать документ: Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.

По информации "РБК Украина", президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам саммита мира в Швейцарии заявил, что готов к переговорам с Россией. Он заявил, что присутствие России на втором саммите мира будет свидетельствовать о том, что страна-агрессор готова к окончанию войны.

"Что будет с Россией на втором саммите? Их присутствие там будет означать, что они решили прекратить войну", - сказал Зеленский. Он добавил, что Украина хочет окончания этой войны.

Также Зеленский добавил, что готов ко второму саммиту мира.

"У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны и справедливого и продолжительного мира", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что идея мирного саммита возникла в Украине в конце 2022 года. В начале мая швейцарское правительство разослало 160 приглашений потенциальным участникам. Приглашения получили не только государства, но и две религиозных институции - Святой Престол в Ватикане и Вселенский патриархат Константинополя, а также три международных организации- ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

В начале июня официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге высказался о том, планируется ли участие Казахстана на саммите мира по ситуации в Украине.

Также заранее стала известна позиция правительства Китая о саммите мира. Официальный представитель китайского МИДа заявила, что Пекин выступает за проведение мирной конференции по украинскому конфликту, которую признают и Москва, и Киев. Зампред кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан воздержится от участия в саммите мира.