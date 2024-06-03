Будет ли Казахстан участвовать в саммите мира по Украине в Швейцарии, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о том, планируется ли участие Казахстана на так называемом саммите мира по ситуации в Украине, передает NUR.KZ.

"Да, участие нашей страны в этом саммите будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу", – заявил Айбек Смадияров.

При этом он напомнил, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения, как с Украиной, так и с Россией.

"Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН", – подчеркнул спикер.

Добавим, как пишет издание Deuthe Welle, глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна в Швейцарии. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира.

Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а в минувшем январе – в Давосе.

При этом Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва в свою очередь заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла.