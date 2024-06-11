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Вице-президент Республики Малави погиб в авиакатастрофе

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Саулос Клаус Чилима
Саулос Клаус Чилима. Фото: AMOS GUMULIRA/AFP via Getty Images

Вице-президент африканской Республики Малави Саулос Клаус Чилима погиб в авиакатастрофе. Самолет перестал выходить на связь в понедельник, 10 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Aljazeera.

Спустя сутки поисков в африканской Республике Малави были найдены обломки самолета, в котором летел вице-президент страны 51-летний Саулос Клаус Чилима.

На борту находилось десять человек, не выжил никто. Об этом заявил президент Малави Лазарус Чаквера в своем обращении к гражданам.

Самолет, в котором находился вице-президент, перестал выходить на связь в понедельник, 10 июня.

Обломки военного самолета были обнаружены в горной местности на севере страны. Предположительно, самолет врезался в дерево из-за непогоды.

Воздушное судно вылетело из столицы страны Лилонгве в понедельник и по расписанию должно было приземлиться в международном аэропорту Мзузу через 45 минут после вылета.

Согласно данным Британской энциклопедии, Малави — это страна на юго-востоке Африки, не имеющая выхода к морю.

Площадь страны составляет 118,5 км². Население — 20 млн человек. Малави граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией.

Большая часть населения Малави занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и натуральным хозяйством. Экспорт страны состоит из продукции мелких землевладений, а также крупных чайных и табачных плантаций.

Напомним, 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Вертолет искали больше 10 часов, место судна и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана. Эксперты исключили версию диверсии.

Вчера избирательная комиссия Ирана официально утвердила список кандидатов в президенты - в него вошли шесть политиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2115660-vice-prezident-respubliki-malavi-pogib-v-aviakatastrofe/

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