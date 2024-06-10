Официально объявлены имена кандидатов в президенты Ирана

Избирательная комиссия Ирана официально утвердила список кандидатов в президенты - в него вошли шесть политиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Mehr.

Как сообщает агентство, ссылаясь на официальные данные, бороться за кресло президента будут:

экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади ;

; представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили ;

; действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф ;

; мэр Тегерана Алиреза Закани ;

; экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан ;

; глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

При этом в окончательном списке не оказалось бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и первой в истории страны женщины-кандидата Зохре Алахиян.

РИА Новости пишет, что с момента объявления имен кандидатов президенты в стране стартовала предвыборная агитация кандидатов. Она закончится за 24 часа до начала голосования, то есть, 27 июня.

Напомним, внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Действующий лидер страны Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

23 мая Ибрахим Раиси был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны. На похороны президента Ирана от Казахстана поехал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Токаев еще 20 мая, после подтверждения гибели Раиси, направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже президент Казахстана посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Сообщалось также, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя авиакатастрофу, в которой погиб Раиси, заявил, что после гибели президента "иранскому народу, вероятно, стало лучше".

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана. Эксперты исключили версию диверсии.