ЦАХАЛ освободил еще четырех заложников из плена ХАМАС. Среди них — гражданин России

Израильская армия сообщила об освобождении четырех заложников, которые были похищены ХАМАС на музыкальном фестивале Nova, ставшем одной из первых мишеней при атаке боевиков на Израиль в октябре прошлого года. Все они находятся в хорошем состоянии и направлены на медицинское обследование.

Среди освобожденных сегодня ЦАХАЛ заложников 26-летняя Ноа Аргамани, 27-летний Андрей Козлов, имеющий российское и израильское гражданство; 22-летний Альмог Меир Ян и 41-летний Шломи Зив.

Они были освобождены в результате комплексной операции израильского спецназа, которая, по словам главы пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, была основана «на точных разведданных, проведена при дневном свете в двух отдельных зданиях глубоко внутри сектора Газа». (позднее полиция Израиля сообщила о гибели бойца пограничной полиции Арнона Змора).

Пресс-служба ХАМАС утверждает, что в результате израильских ударов в районе лагеря беженцев «Нусейрат» в центре Газы в субботу были убиты по меньшей мере 210 палестинцев и 400 получили ранения.

Министерство здравоохранения Газы, сведения которого обычно более достоверны, чем данные ХАМАС, пока не давало оценок числа погибших и раненых во время израильской операции.

Между тем две больницы в секторе Газа сообщают, что к ним поступили 70 погибших. До этого официальный представитель израильской армии заявил, что по его данным, в результате ударов по Газе пострадали менее 100 человек.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что он назвал «кровавой резней, которую осуществили израильские силы».

Кто был освобожден

Освобожденных заложников доставили для обследования в медицинский центр имени Хаима Шибы, расположенный в районе Тель-а-Шомера и являющийся медицинской базой Армии обороны Израиля.

26-летнюю израильтянку Ноа Аргамани из южного города Беэр-Шева называли «лицом заложников» — видеозапись ее захвата боевиками стала одной из самых распространенных после нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova на юге Израиля. На записи девушка кричит «Не убивайте меня», пока террористы сажают ее на мотоцикл и увозят в сторону сектора Газа. Рядом несколько мужчин удерживают ее молодого человека Авинатана Ора, который также был похищен и до сих пор остается в плену.

Ноа и Авинатан познакомились в Университете Давида Бен-Гуриона в Негеве и встречались несколько лет. В университете девушка изучала управление информационными системами.

На видео, сделанном после освобождения, записан фрагмент встречи Ноа с отцом: они обнимаются и разговаривают в специальном автомобиле по пути в больницу.

27-летний россиянин Андрей Козлов работал на фестивале охранником — ему предложили выйти на смену в качестве замены другого сотрудника.

Козлов переехал в Израиль в 2022 году один и совершил алию. Он жил в Ришон ле-Ционе вблизи Тель-Авива. Его девушка Дженнифер рассказывала, что Козлов (по специальности графический дизайнер) работал су-шефом в ресторане в Тель-Авиве и иногда брал смены охранником.

Андрей увлекается серфингом, любит море и ощущение свободы, рассказывала Дженнифер. Она описывала его как «расслабленного общительного человека».

Козлов был в списке россиян, которые находились среди заложников ХАМАС. Этот список российский МИД передавал боевикам в октябре прошлого года. Хотя незадолго до этого тетя Козлова, которая живет в Израиле, в интервью «Можем объяснить» негативно высказалась об идее попросить помощи у российских властей для освобождения племянника.

22-летний Альмог Меир Ян пытался сбежать с фестиваля вместе с другом. Они успели добраться до машины, но смогли проехать лишь небольшое расстояние. Альмог успел позвонить матери. Как она рассказывала позже, он сказал: «Они стреляют», добавил, что любит ее, и попрощался.

Альмог Меир Ян и его семья живут в городе Ор-Йехуда в Тель-Авивском округе, до захвата в плен он заботился о своих бабушке и дедушке. Его близкие рассказывали, что он несколько месяцев с нетерпением ждал музыкальный фестиваль Nova, на следующий день после которого должен был состояться его первый рабочий день в крупной IT-компании. Семья описывает Альмога как вежливого человека с теплой улыбкой, который готов всем помочь.

На видеозаписях, распространенных после освобождения Альмога, видно, как его близкие радостно встречают это известие и поют «Am Yisrael Chai» («Народ Израиля жив») — гимн еврейской солидарности и преемственности еврейского народа.

41-летний Шломи Зив работал охранником на фестивале. До похищения он около 17 лет жил в мошаве Элькош на севере Израиля вместе со своей женой Мирен. Близкие описывают Шломи как человека, «ориентированного на семью», который всегда первым приходит на помощь, воплощая собой идеальный пример «старшего брата».

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли около 1200 человек, около 250 человек взяли в плен. Более 100 из них позже были освобождены в рамках временного режима прекращения огня и обмена — Израиль выпустил из своих тюрем около 240 палестинцев. Некоторые из заложников погибли в плену — так в начале июля Израиль сообщил о гибели четырех заложников пожилого возраста.

На сегодняшний день в заложниках ХАМАС в секторе Газа остаются 120 человек, похищенных 7 октября.

«Мужчины, женщины, дети. Когда мы говорим, что сделаем все, чтобы вернуть наших заложников домой, мы имеем в виду именно это: мы не перестанем бороться за их свободу, — сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. — Любая другая приличная страна мира сделает то же самое».