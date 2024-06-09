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Как проходила израильская операция по спасению заложников, стоившая жизни сотням палестинцев

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Сектор Газа после обстрела
Сектор Газа после обстрела. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Операция, в ходе которой израильский спецназ освободил четырех заложников в лагере беженцев «Нусейрат» в центре Газы, планировалась несколько недель.

Израильтяне встретили новость об освобождении заложников с ликованием. Однако палестинцы заявляют о десятках погибших в ходе рейда.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что в результате израильского рейда погибли 274 человека, включая детей и других гражданских лиц.

Названный «Семена лета», рейд был проведен в дневное время. Это довольно необычно, однако, по словам представителей Армии обороны Израиля, позволило военным использовать элемент внезапности.

В середине утра на улицах было много людей, совершавших покупки на близлежащем рынке.

Осуществляя рейд в дневное время, спецназовцы сильно рисковали, причем не только во время штурма, но и в ходе отступления. По данным израильской полиции, один из спецназовцев получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, «по масштабам это было похоже на „Энтеббе“» — имеется в виду операция израильского спецназа в Уганде в 1976 году, в ходе которой удалось освободить 102 заложника с самолета компании Air France, захваченного палестинскими боевиками. В Израиле она неофициально известна как операция «Йонатан», в честь погибшего командира группы спецназовцев Йонатана Нетаньяху — старшего брата нынешнего премьер-министра Израиля.

По словам Хагари, действуя на основании разведданных и проникнув в Газу из Израиля, спецназовцы одновременно совершили налет на две жилые квартиры в «Нусейрате», где под охраной содержались заложники.

В одной квартире находилась 26-летняя заложница Ноа Аргамани. В другой — 41-летний Шломи Зив, 27-летний Андрей Козлов и 22-летний Альмог Меир Ян.

Прорвавшись внутрь, израильские коммандос освободили заложников и погрузили их в военные машины на улице, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением палестинских боевиков.

Хагари рассказал, что израильские военные спланировали рейд в мельчайших деталях и даже построили макеты двух квартир для тренировок.

Как сообщает CBS News, ссылаясь на двух американских чиновников, США также оказывали Израилю разведывательную поддержку в проведении операции.

На видео, снятом с мобильного телефона, видно, как люди ныряют в укрытия, когда над ними проносятся ракеты и раздаются выстрелы.

На более поздних кадрах видны разбросанные по улице тела.

Палестинцы, живущие в густонаселенном районе, где ХАМАС удерживал израильских заложников, рассказали, что во время спасательной операции район подвергся интенсивным бомбардировкам и обстрелам из тяжелого оружия.

Как сообщило подконтрольное ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения, в ходе спасательной операции в лагере беженцев и его окрестностях были убиты десятки палестинцев, в том числе женщины и дети.

Две больницы в Газе, «Аль-Акса» и «Аль-Авда», заявили, что насчитали 70 погибших. Министерство здравоохранения опубликовало имена 86 человек, убитых, по его данным, в ходе двухчасовой операции. Пресс-служба ХАМАС ранее заявляла, что погибли не менее 210 человек и 400 получили ранения.

Контр-адмирал Хагари сообщил, что жертв было менее 100. Би-би-си не удалось подтвердить количество жертв.

На кадрах из больницы «Аль-Акса» видно множество людей с тяжелыми ранениями, лежащих на земле. На залитом кровью полу почти не остается места, чтобы врачи могли перемещаться между пациентами.

На других видеозаписях видно, как в здание больницы на машинах скорой помощи и обычных автомобилях подвозят и заносят новых пациентов.

Директор больницы «Аль-Авда» в лагере «Нусейрат» Марван Абу Нассер сообщил Арабской службе Би-би-си, что количество поступающих в больницу трупов росло на протяжении всей субботы. По его словам, в больнице нет морга для размещения тел погибших.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что он назвал «кровавой резней, которую осуществили израильские силы».

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель подверг критике число жертв в ходе операции в Газе, заявив, что осуждает ее «самым решительным образом».

«Сообщения из Газы об очередном массовом убийстве мирных жителей ужасают», — написал он в соцсети X.

Один из израильских министров в ответ заявил, что вместо этого осуждать следует ХАМАС.

Параллельно при участии посредников продолжаются попытки достичь соглашения о прекращении огня.

На премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказывают растущее давление как союзники Израиля, в первую очередь США, настаивающие на скорейшем заключении соглашения, так и ультраправые члены его правящей коалиции, обещающие развалить правительство в случае, если Нетаньяху согласится на переговоры с ХАМАС.

Субботняя операция стала самым успешным спасением заложников израильскими военными в этой войне, и аналитики считают, что она может сыграть на руку сторонникам жесткой линии в израильском кабинете и изменить расчеты премьер-министра.

В ответ на военное наступление в «Нусейрате» политический лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Израиль не может навязывать группировке свой выбор.

Он сказал, что группировка не согласится на соглашение о прекращении огня, если оно не обеспечит безопасность палестинцев.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли около 1200 человек, около 250 человек взяли в плен. По соглашению, заключенному в ноябре, ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на недельное прекращение огня и около 240 палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Некоторые из заложников погибли в плену — так, в начале июля Израиль сообщил о гибели четырех заложников пожилого возраста.

Около 116 человек остаются на палестинской территории.

«Мужчины, женщины, дети. Когда мы говорим, что сделаем все, чтобы вернуть наших заложников домой, мы имеем в виду именно это: мы не перестанем бороться за их свободу, — сказал Даниэль Хагари. — Любая другая приличная страна мира сделает то же самое».

В субботу палестинский Минздрав сообщил, что число погибших в Газе достигло 36 801 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2114595-kak-prohodila-izrailskaya-operaciya-po-spaseniyu-zalozhnikov-stoivshaya-zhizni-sotnyam-palestincev/

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