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Десятки сотрудников милиции наказали и уволили после беспорядков в Бишкеке

Опубликовано:

Здание МВД КР
МВД Кыргызстана. Фото: МВД КР

В МВД Кыргызстана рассказали о том, какую ответственность понесли милиционеры после беспорядков, которые прошли в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу ведомства в Facebook.

Вчера, 27 мая, в МВД КР прошла коллегия по событиям 13 и 17 мая в Бишкеке.

Начальник службы внутренних расследований МВД КР полковник милиции Жолболду Кочконов ознакомил с итогами служебного расследования, проведенного по событиям 13 и 17 мая 2024 года.

По результатам служебного расследования вынесено заключение.

"Решением коллегии МВД Кыргызской Республики ряд руководителей и сотрудники ОВД получили дисциплинарные взыскания. Так, всего привлечены к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников. Из них 10 сотрудников УВД Свердловского района города Бишкек, в том числе начальник подразделения, освобождены от занимаемых должностей. Кроме этого 10 сотрудников ГУВД города Бишкек и УВД Свердловского района привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в ночь на 18 мая в столице Кыргызстана Бишкеке начался массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Правоохранители взяли под охрану общежития, в которых проживают иностранцы.

В МВД КР сообщили, что поводом для драки между кыргызстанцами и иностранными гражданами стала просьба поделиться сигаретой. В ведомстве озвучили хронологию событий и рассказали о задержании четверых иностранцев.

В кыргызстанском МИДе сделали заявление о произошедшем - во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сейчас ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

А 19 мая стало известно, что Пакистан вывез спецбортом из Кыргызстана 180 своих студентов.

Кроме того, президент КР Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с произошедшими событиями.

В прошлый вторник сообщалось, что стражи порядка Кыргызстана задержали трех граждан страны, подозреваемых в нападении на иностранцев, что в дальнейшем спровоцировало беспорядки в Бишкеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107893-desyatki-sotrudnikov-milicii-nakazali-i-uvolili-posle-besporyadkov-v-bishkeke/

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