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Беспорядки в Бишкеке: задержаны подозреваемые в нападении на иностранцев

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Полицейский надевает наручники задержанному
Задержанный. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские Кыргызстана задержали трех граждан страны, подозреваемых в нападении на иностранцев, что в дальнейшем спровоцировало беспорядки в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Kabar.

Как сообщили журналистам в МВД КР, задержаны трое парней 2005 и 2006 годов рождения.

"Все трое подозреваемых были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 "Разбой" УК КР.

Напомним, в ночь на 18 мая в столице Кыргызстана Бишкеке начался массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Правоохранители взяли под охрану общежития, в которых проживают иностранцы.

В МВД КР сообщили, что поводом для драки между кыргызстанцами и иностранными гражданами стала просьба поделиться сигаретой. В ведомстве озвучили хронологию событий и рассказали о задержании четверых иностранцев.

В кыргызстанском МИДе сделали заявление о произошедшем - во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сейчас ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

А 19 мая стало известно, что Пакистан вывез спецбортом из Кыргызстана 180 своих студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104047-besporyadki-v-bishkeke-zaderzhany-podozrevaemye-v-napadenii-na-inostrancev/

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