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Папуа-Новая Гвинея запросила помощь у стран мира из-за оползня, "похоронившего" более 2 тыс человек

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Сход оползня в Папуа-Новое Гвинее
Сход оползня в Папуа-Новое Гвинее. Фото: UN in Papua New Guinea / Handout/Anadolu via Getty Images

Сход оползня в Папуа-Новой Гвинее унес жизни более 2 тыс. человек. Власти страны обратились с призывом о помощи к международному сообществу, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Национальный центр стихийных бедствий Папуа-Новой Гвинеи сообщил, что в результате схода оползня, произошедшего в пятницу в отдаленной деревне в северной части страны, погибло более двух тысяч человек.

Власти страны официально обратились за международной помощью.

Представители ООН сообщили, что катастрофа произошла в отдаленном районе, что затрудняет оказание помощи населенным пунктам, пострадавшим от схода оползня.

"Оползень "похоронил" заживо более 2 тыс. человек, разрушил здания и нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям, что может оказать серьезное воздействие на экономическую жизнь страны", — заявил представитель национального центра по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН.

Изначально агентство сообщало о 670 жертвах. При этом в ООН заявляли, что число погибших может увеличиться. На данный момент из-под завалов извлечены шесть тел.

Согласно данным Британской энциклопедии, Папуа-Новая Гвинея это островное государство в юго-западной части Тихого океана. Страна обрела независимость в 1975 году.

Низкие равнины юга Новой Гвинеи геологически являются частью Австралийской плиты. Новая Гвинея была физически отделена от материка Австралии всего около восьми тысяч лет назад из-за неглубокого затопления реки.

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

В ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107488-papua-novaya-gvineya-zaprosila-pomoshch-u-stran-mira-iz-za-opolznya-pohoronivshego-bolee-2-tys-chelovek/

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